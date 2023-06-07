Samsun’un Terme Belediye Meclisi, ilçeye kurulacak Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) Terme Belediyesi adına ortak olunması ve karar alabilmesi için Belediye Başkanı Ali Kılıç’a oy birliği ile yetki verdi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın başkanlığında gerçekleştirilen Terme Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 7 gündem maddesi görüşüldü. Meclisin açılış konuşmasında Başkan Kılıç, yaşanan 6 Haziran tarihinde gerçekleşen sel felaketi sonrası yapılan çalışmalar ve 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

“Tüm ilçemize geçmiş olsun”

Kılıç, "Önceki akşam yaşadığımız sel felaketi nedeniyle zarara uğrayan tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Salıpazarı bölgesine metrekareye yaklaşık 254 kilogram Terme’ye ise yaklaşık 150 kilogram yağmur düştü. Terme ilçesine düşen yağmurdan çok Salıpazarı ve yukarısına düşen yağmurdan etkilendik. Terme Çayı’nın seviyesinin yükselmesi nedeniyle yağmurlama kanallarının geri taşması şehirde sıkıntıya neden oldu. Sel felaketinin ilk saatlerinden itibaren tüm ekiplerimiz, kaymakamlığımız, kolluk kuvvetlerimiz, AFAD, SASKİ ve Büyükşehir ekipleri ile teyakkuz halindeydik. Üstün gayretleri için teşekkür ediyorum. Kaymakamlığımızca kurulacak komisyon zarar gören vatandaşlarımızın tespitlerini yapacak. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Tekrar geçmiş olsun. Ayrıca 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları itibari ile ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Terme’nin Türkiye yüzyılı için Cumhurbaşkanımıza verdiği destekle bizleri gururlandırdı" dedi.

Tarihi bir evet

7 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda Evci ve Sakarlı Mahalleleri sınırlarında yer alan 108 hektar alanda yapımı planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) Terme Belediyesi adına ortak olunması ve karar alabilmesi için Belediye Başkanı Ali Kılıç’a oy birliği ile yetki verildi. Oylamanın ardından Başkan Kılıç, "İlçemize istihdam anlamında katkı sağlayacak Karma OSB için bugün yapılan oylamada meclisimiz tarihi bir evet demiştir. Meclisimizin tüm üyelerine ilçemiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.