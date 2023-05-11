Samsun’a, 8 ay aranın andından 450 km menzilli yeni ambulans helikopter verildi.

Sağlık Bakanlığı Helikopter Hava Ambulans Merkezini ziyaret eden Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Yeni hava ambulansı yakıt ikmali yapmadan 450 kilometre mesafeye kadar hasta/yaralı naklini gerçekleştirebiliyor" dedi.

Acil vakalara ulaşmada adeta zamanla yarışan ambulans helikopter, Samsun’da yeninden hizmet vermeye başladı. Sağlık Bakanlığı Helikopter Hava Ambulansı Merkezini Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Uzm. Dr. Mehmet Bilgin ve Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Emre Özgen ile birlikte ziyaret eden Müdür Muhammet Ali Oruç, Kaptan Pilotlar Ahmet Kürşat Atik ve Sadık Mücahit Doyuk’tan yürütülen çalışmalar, hava ambulansının teknik yapısı ve özellikleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Samsun’da hizmet veren helikopter hava ambulansının tıbbi özellikleri hakkında da Dr. Hıdır Aykut ile ATT Ertuğrul Ayaz’dan bilgi alan Müdür Oruç, Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Ordu ve Kastamonu’nun bazı ilçelerine hizmet veren hava ambulansının hastalara temel ve ileri yaşam desteğinin verilebilmesi için gerekli her türlü medikal malzemenin bulunduğunu belirterek, bu güçlü tıbbi donanım sayesinde hava ambulansının havadayken adeta bir yoğun bakım hizmeti sunabildiğine dikkat çekti.

Yakıt ikmali yapmadan 450 km mesafeye kadar hasta/yaralı naklini gerçekleştirebilen hava ambulansında ayrıca yenidoğan vakalarının taşınmasında gerekli olan kuvöz ve yenidoğan ventilatörü gibi malzemelerin de mevcut olduğunu ifade eden Oruç, helikopterlerde uçuş esnasında yeniden canlandırma da dahil her türlü tıbbi acil müdahale eksiksiz olarak uygulanabildiğini sözlerine ekledi.

2022 yılının Eylül ayından bu yana ambulans helikopter bulunmayan Samsun, 8 ay aranın ardından yeni ambulans helikopterine kavuştu. Ambulans helikopter bölgeye hizmet verecek.