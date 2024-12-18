Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin (SBB) şehirdeki otopark sorununa çözüm bulmak ve kent içindeki trafiği rahatlatmak amacıyla hayata geçirdiği Çiftlik-2 Mekanik Otoparkı ve Anakent Otoparkı açıldı.

SBB, kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve park yeri arayışındaki vatandaşların zaman kayıplarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentteki otopark sorununa çözüm getiren Çiftlik-2 Mekanik Otoparkı ve Anakent Otopark-Meydan projeleri tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Çiftlik-2 Otoparkı hizmette

Rasathane Mahallesinde inşa edilen Çiftlik-2 Mekanik Otoparkı, toplamda 169 araç kapasitesiyle 3 bodrum katı ve bir üst kat olmak üzere 4 katlı bir yapıya sahip. Mekanik sistem sayesinde araçlar, katlar arasında hızlı ve verimli bir şekilde taşınıyor. Bu sayede dar alanlarda bile daha fazla aracın park edilmesi sağlanıyor ve sürücülere zaman kazandırılıyor. Çiftlik 2 Mekanik Otoparkı, yalnızca otopark işlevi görmekle kalmayıp, aynı zamanda şehir sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına da hitap etmeyi amaçlıyor. Toplam inşaat alanı 2 bin 73 m2 olan projede otoparkın üst kısmında geniş bir meydan yer alıyor. Bu meydanda, çocuk parkı ve kafe alanları da tamamlanmış durumda. Böylece vatandaşla araçlarını park ettikten sonra dinlenebilecekleri ve ailecek vakit geçirebilecekleri mekanlara sahip oluyor.

Yeni bir meydan, yeni bir yaşam alanı

Samsun’un merkezi noktalarından biri olan Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan eski Anakent İş Merkezi’nin yerine inşa edilen Anakent Otoparkı ve Meydan Projesi ise bölgedeki otopark sorununa büyük ölçüde çözüm getirmesi hedefleniyor. 2 bin 652 m2 alanda gerçekleştirilen projede yer altına inşa edilen 3 katlı konvansiyonel otopark 222 araç kapasitesine sahip. Üst bölümde ise modern bir meydan ve sosyal alanlar yer alıyor. Üst bölümdeki meydanda kafe, abdesthane ve bay-bayan WC’ler de bulunuyor. Bu alanlar vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği, dinlenebileceği ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği mekanlar olarak kullanıma sunuluyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi bu projelerle kentin gelişimine önemli katkılar sağlamayı ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

“Şehrimizin ihtiyaçlarına göre hareket ediyoruz”

Hayata geçirilen projeleri şehirdeki otopark sorununa karşı atılan önemli bir adım olarak değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsunumuz, her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehir. Bu noktada otoparklar şehirdeki trafik akışını düzenlemek, araç sahiplerine rahatlık sağlamak ve daha yeşil alanlar oluşturmak adına son derece önemli. Bu anlayışla Çiftlik-2 Mekanik Otoparkımızı ve Anakent Otoparkımızı şehrimizin merkezine yakın, insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde hayata geçirdik. Şehrimizin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre hareket ediyor ve hemşehrilerimizin isteklerini dikkate alarak çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Her iki otoparkımız da hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.