Samsun’un yıllardır hayal ettiği kruvaziyer turizmi hayali 2 Kasım Perşembe günü gerçek oluyor. 861 turist ve 442 personel taşıyan Astoria Grande adlı Rus kruvaziyer gemisi Samsun Limanı’na demir atacak.

Karadeniz’de birçok ile uğrayan fakat Samsun’da demirlemeyen kruvaziyer gemisi, 2 Kasım Perşembe günü Samsun’da demir atacak. Toplam bin 303 kişinin taşındığı dev kruvaziyerdeki turistler gün boyunca Samsun’da dolaşıp alışveriş yapacak.

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Samsun ekonomisinin kalkınması ve turizmin gelişmesi için yıllardır çaba gösterilen kruvaziyer turizminin de bu gelişmenin ardından gelişmesi hedefleniyor.