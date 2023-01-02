Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, uzun süredir uğraş verdikleri Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, uzun süredir uğraş verdikleri Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı.

Özel sektör yatırımlarında Karadeniz Bölgesi’nin cazibe merkezi Samsun’da Büyükşehir Belediyesi, kentin sanayi potansiyelini artırmaya çalışıyor. Bir yandan mevcut organize sanayi bölgelerini genişleten belediye, diğer yandan da valilik iş birliğiyle yeni OSB projeleri üretiyor. Artan yatırım taleplerine yanıt verebilmek amacıyla Bafra OSB, Çarşamba OSB ve Havza-Bekdiğin OSB’nin altyapısını güçlendiren belediye, yollarını da yenilemeye devam ediyor.

Karma OSB müjdesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Organize Sanayi Bölgelerimiz, Samsun için çok önemli. OSB konusunda valiliğimiz ile birlikte çalışıyoruz. Sayın valimiz de sanayi gelişimi ve altyapı yatırımı noktasında bize büyük destek veriyor. OSB’lerin yollarını hemen bitirmek içinde yoğun çaba harcıyoruz. Ekiplerimiz Bafra OSB, Çarşamba OSB, Havza - Bekdiğin OSB ve Vezirköprü OSB’de yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çünkü şehrimize yönelik büyük bir yatırım baskısı var. Özel sektör, OSB alanlarımıza da önemli oranda ilgi gösteriyor. Yeni kurulan Çarşamba OSB’de tahsisler neredeyse bitti. Bekdiğin OSB ise yüzde 60’ı geçti. Bir müjde vereyim. Vezirköprü Karma OSB resmen kuruldu. Bakanlık da onayladı. İnşallah yıl içerisinde inşaat çalışmaları başlayacak. Vezirköprü’ye hayırlı olsun” dedi.

Saathane ve Cumhuriyet Meydanı projeleri

Saathane ve Cumhuriyet Meydanı projeleriyle de ilgili de konuşan Başkan Mustafa Demir, “Saathane Meydanı, şehir merkezindeki en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birisidir. Tarihi ve kültürel mirasla buluşma, turizme katkı projesidir. Projeyle biz, esnaflarımıza da yardımcı olmaya, geleceklerini garanti altına almaya çalışıyoruz” diyerek şunları söyledi:

“Büyük Cami’nin yanındaki kısımla ilgili çalışmamız sürüyor. En kısa zamanda burayı da konsepte uygun hale getireceğiz. Cumhuriyet Meydanı Projesi devam ediyor. Tüm halkımız bilsin ki projede kimseyi mağdur etmedik, etmeyeceğiz. Şu an rayiş fiyatı ne ise kamulaştırma ile mülkiyet sahipleri paralarını alıyor. Serbest piyasa şartlarında herkese kamulaştırma bedellerini fazlasıyla veriyoruz. Hak sahiplerimizden Cumhuriyet’in 100. Yıl dönümünde Samsun’a çok yakışacak bu projeye katkı vermelerini bekliyoruz.”