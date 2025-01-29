SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından 3 Şubat’a kadar bitirilmesi hedeflenen 19 Mayıs Bulvarı’ndaki kanalizasyon hattı yenileme çalışması, planlanan süreden 6 gün önce tamamlandı.

SBB Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Bulvarı kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları, ekiplerin yoğun çalışması neticesinde kısa sürede tamamlanarak, yol trafiğe açıldı. Söz konusu hat hakkında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“19 Mayıs Bulvarımızda kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Yolumuz artık trafiğe açık. SASKİ ekiplerimizce İlkadım ilçemiz 19 Mayıs Bulvarı’nda sürdürülen kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Yol işleri ekiplerimiz de vatandaşlarımızın kış mevsiminde daha güvenli ve konforlu ulaşımı için geçici asfalt çalışması gerçekleştirerek yolu trafiğe açtılar. Yazın gelmesiyle birlikte de kalıcı asfalt çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Okulların yarıyıl tatilinin sona ereceği 3 Şubat tarihine kadar tamamlamayı planladığımız çalışmalarımızı, hızlı ve etkin bir şekilde tamamlayarak şehrimizin hizmetine sunmuş olduk.”