SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum ilçesi Alaçam Caddesi Küçükkolpınar Mahallesi’nde kısa sürede yapılan ‘Elbistan Parkı’ vatandaşların kullanımına sunuldu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Kent Park ve Spor Parkı’nın ardından bir parkta Atakum ilçesi Alaçam Caddesi Küçükkolpınar Mahallesi’nde yapıldı. Bin 354 metrekare çocuk oyun alanı, 35 piknik masası, 30 bankın yer aldığı park tamamlandığı ilk günden itibaren bölgedeki mahallelerde yaşayan vatandaşların yoğun ilgisini gördü. 4 bin 608 metrekare alanın yeşil alan olarak tasarlandığı proje kapsamında 230 ağaç, bin 200 çalı bitki dikildi.

Elbistan’ın ismi verildi

Öte yandan 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana gelmiş, afet sonrasında deprem bölgesine ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri özellikle Elbistan ilçesinde yoğun bir çalışma yürütmüştü. Depremde hayatını kaybedenlerin anısına parka ‘Elbistan Parkı’ ismi verildiği belirtildi.

Her yaştan insanın spor yapıp, eğlenip, dinleneceği, güzel zaman geçireceği bir parkı hizmete sunduklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çok kısa zamanda çalışmalarımızı bitirerek parkı vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Tüm vatandaşlarımız bu park sayesinde hem nefes alabilecek hem spor yapabilecek hem piknik yapabilecek. Çocuklarımız da oyun alanlarında doyasıya oyun oynayabilecek. Bu bölgeye çok güzel bir dokunuş oldu. Hemşerilerimize ve şehrimize hayırlı olsun. Şehrimizde böyle alanların sayısını artıracağız” dedi.