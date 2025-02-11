Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yağmur sularının daha hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlamak amacıyla 50 milyon TL’lik yeni yağmur suyu şebeke hattı inşa ediyor.

SASKİ ekipleri, şehrin altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyen ekipler, aynı zamanda yağmur suyu kolektör hatlarını da genişletiyor. Bu kapsamda İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Mustafa Zıvalı Bulvarı’nda 900 metre uzunluğunda yağmur suyu kolektör hattı inşaatına başlayan SASKİ, şimdi de Liman Mahallesi’nde 2 bin 500 metrelik yeni şebeke hattı için çalışmalara başladı.

İçme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyen ekipler, aynı zamanda yağmur suyu kolektör hatlarını da genişletiyor. Yağmur sularının daha hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlamak amacıyla İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde 900, Liman Mahallesi’nde ise 2 bin 500 metre uzunluğunda yağmur suyu kolektör hattı inşa ediliyor. Liman Mahallesi’nde devam eden proje kapsamında, şehrin üst mahallelerinden 100. Yıl Bulvarı’na ulaşan yağmur sularının, genişletilen yeni hat sayesinde daha hızlı ve düzenli şekilde denize tahliyesi sağlanacak. Bunun için bin 200 milimetre çapında beton ve polietilen borular döşeniyor.

"Modern ve sağlıklı bir altyapı için aralıksız çalışıyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun’u daha da yaşanabilir, modern ve sağlam bir altyapıya sahip şehir haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle yoğun yağışlarda oluşabilecek su birikintilerini önlemek, vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarından etkilenmesini en aza indirmek adına altyapı projelerimize büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 100. Yıl Bulvarı’nda başlattığımız yeni yağmur suyu hattı çalışmasıyla, yağmur sularını çok daha hızlı ve güvenli şekilde denize tahliye edeceğiz" dedi.

Gerçekleştirilen projeyle mevcut altyapıyı güçlendirmenin yanı sıra ilerleyen yıllarda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarının da önüne geçildiğini belirten Başkan Doğan ayrıca şunları söyledi:

"50 milyon TL’lik yatırımımızla, Samsun’un geleceğine kalıcı bir çözüm sunuyoruz. Şehrimizin dört bir yanında devam eden altyapı çalışmalarıyla, Samsun’u daha güçlü, güvenli ve yaşanabilir hale getirmek için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Şehir olarak büyüyen ve gelişen bir yapıya sahibiz, dolayısıyla altyapımızı da bu büyümeye uygun şekilde güçlendirmemiz gerekiyor. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz."