Milli Eğitim Bakanlığı genel bütçesinden Samsun’da 2024 yatırım planında yer alan toplam 4 adet yeni okul binası, 1 spor salonu ve 1 atölyenin yapım işi süreçleri başladı.

Samsun’da eğitim ortamlarının kalitesini iyileştirme yönünde ciddi adımlar atılıyor. Toplam proje bedeli 538 milyon 500 bin TL olan bu işlerden; 24 derslik ve 100 kişilik pansiyon kapasitesi olan Canik Fen Lisesi yapım işi, 24 derslik Çarşamba OSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yapım işi, Çarşamba Liseler Bölgesi Spor Salonu ve Ayvacık Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Atölyenin yapım işi ihaleleri yapıldı. Yine 24 derslik İlkadım Özel Eğitim Kampüsü yapım işi ile 24 derslik ve 100 kişilik pansiyon kapasitesi olan İlkadım İmam Hatip Lisesi yapım işi ihale hazırlıkları devam ediyor.

Bu çerçevede 96 derslik kapasiteli olan 4 okul binası, 1 atölye ve 1 spor salonu ihale ve sözleşme süreçlerinin ardından Samsun’a kazandırılacak.