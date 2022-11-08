Samsun’da son 24 saatte metre kareye 37,1 kilo yağış düştü.

Samsun’da son 24 saatte metre kareye 37,1 kilo yağış düştü.

Yağışlı havanın etkisi altına giren Samsun’da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur öğle saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 7 Kasım saat 06.00 ile 8 Kasım saat 06.00 arasında Samsun merkeze 37,1 kilo yağış düştü. Samsun’da son 24 saatte en fazla yağış alan ilçe metre kareye 37,1 kilo yağışın düştüğü İlkadım ilçesi oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Samsun’da son 24 saatte İlkadım’a 37,1 kilo, Canik’e 32,7 kilo, Salıpazarı’na 28,7 kilo, Çarşamba’ya 20,7 kilo, Ladik Akdağ’a 18,6 kilo, Ayvacık’a 16,9 kilo, Kavak’a 11,6 kilo ve Asarcık’a 11,4 kilo yağış düştü.

Hava sıcaklıklarının gündüz 16 dereceye kadar düştüğü Samsun’da yağışların perşembe gününe kadar devam edeceği tahmin edilirken, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava durumu hakkında yaptığı uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının bölge genelinde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor” denildi.