Samsun’un Atakum ilçesine yapılacak 350 yataklı devlet hastanesinin yer teslimi yapıldı. 2,4 milyar TL’ye mal olacağı öngörülen hastanenin 900 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın Samsun’daki en önemli yatırımlarından biri olan Atakum Devlet Hastanesi’nin yer teslimi Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri ve ilgili firma temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

“Samsun Şehir Hastanemizden sonra ilimizdeki en önemli sağlık yatırımlarından biri"

Yer teslimi ve sürecin bundan sonraki adımları hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, “Samsun Şehir Hastanemizden sonra ilimizdeki en önemli sağlık yatırımlarından biri olan Atakum Devlet Hastanemizin ihalesi Sağlık Bakanlığımız tarafından 2 Eylül tarihinde yapılmıştı. İhale sonrası tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından bugünde Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkililerimiz ve ilgili firma yöneticilerinin katılımıyla hastanemizin yer teslimini yaptık. Firma yetkililerinin gerekli inşaat ruhsat işlemlerini tamamlamalarının ardından 350 yataklı olarak planlanan ve 76 bin m2 kapalı alana sahip olacak hastanemizin inşasına başlanacak. Atakum Balaç mevkisinde inşa edilecek, yer teslimi sonrası 900 gün içinde tamamlanması planlanan ve 2,4 milyar TL’ye mal olacağı öngörülen Atakum Devlet Hastanemizin hizmete girmesiyle, vatandaşlarımız Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binamızda sürdürdüğümüz sağlık hizmetini, yeni hastane binamızda daha güçlü bir şekilde alma imkanına sahip olacaklar. 350 yataklı olarak planlanan ve gerekli durumlarda 500 yatak kapasitesine ulaşabilecek hastanemiz bünyesinde, 82 poliklinik, 12 ameliyathane, 26 acil müşahede ve 64 yoğun bakım yatağını barındıracak. Ayrıca hastanemizde 15 cihazlı bir diyaliz ünitesiyle, 6 doğum salonu hizmet verecek” dedi.