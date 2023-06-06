Samsun’un doğusunda şiddetli yağış etkisini sürdürürken, son 24 saat içeresinde Salıpazarı ilçesine 207, Ayvacık ilçesine 180, Terme ilçesine ise 136 kg/m2 yağış düştü.

Samsun Valiliği yaptığı açıklama ile vatandaşları uyardı. Açıklamada, “Son 24 saat içeresinde Salıpazarı ilçemize 207, Ayvacık ilçemize 180 ve Terme ilçemize 136 kg/m2 yağış düşmüş olup, ekiplerimiz teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre; ilimiz genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışların bugün saat 13.00’e kadar özellikle doğu ilçelerimizde devam etmesi beklendiğinden, vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları hayati önem taşımaktadır” denildi.

Meteoroloji de uyardı

Meteorolojiden de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Uyarıda, “Samsun’un doğusunda (Terme, Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı) devam eden gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.