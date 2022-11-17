Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı’nda geçen cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş bacaklarından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.C.K. kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olaydan sonra kaçan A.C.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun’da 2 kişiyi silahlı yaralayan genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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