Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Samsun’da bu yatırım döneminde tamamlanan, yapımı devam eden ihale aşamasında olan 53 projenin toplam maliyeti 15 milyar 92 milyon TL.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’da bu yatırım döneminde 51’i tarım 2’si hizmet olmak üzere toplam 53 adet projesi bulunuyor. Projelerin toplam tutarı 15 milyar 92 milyon 536 bin TL. Projeler çerçevesinde önceki yıllarda 1,5 milyar TL harcama yapıldı. Dönem sonuna kadar da 227 milyon TL’lik harcama yapılması öngörülüyor. DSİ’nin Samsun’da bu yatırım döneminde tamamlanan 2, devam eden 25, ihale aşamasında 1 ve başlamayan da 25 projesi bulunuyor.

Salıpazarı’na yeni yerleşim yeri

İnşaat programındaki işlerden 36,5 milyon TL’lik Salıpazarı Yeniden Yerleşim Yeri Yapımı işinin 2026 yılında tamamlanması planlanıyor. Hak sahibi aileler için idareye ön tahsisi yapılan Salıpazarı ilçesi, Bereket Mahallesi 123 ada 18 parsel nolu taşınmaz üzerine konut yapılması planlanıyor. Bu nedenle belirlenen alanda parsel bazlı zemin etütleri, zemin etüt sonuçlarına göre mimari, statik, mekanik ve tesisat projeleri hazırlanarak tasdik edildi. 1 Haziran’da ihalesi yapılan proje değerlendirilme aşamasında.

634 milyon TL’lik Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı Projesi’nin yüzde 53’ü tamamlandı

Diğer inşaat programındaki işlerden 98 milyon TL maliyetli Asarcık Armutlu Göleti’nin yüzde 28’i tamamlandı. 72 milyon TL maliyetli Vezirköprü Doluca Göleti işinin yüzde 15’i tamamlandı. 634 milyon TL maliyetli Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı Projesi’nin yüzde 53’ü tamamlandı. Proje çerçevesinde 2023 yılında 10 bin hektarlık alanda inşaat devam ederken, 2024 ve sonrasında 30 bin 507 hektar alanın tamamlanması hedefleniyor. Bu zamana kadar ise 13 bin hektar alanın yapımı tamamlandı. Aynı projenin 235 milyon TL maliyetli denize çıkış yapıları ve sol sahil drenajı 2. Kısım içinin de yüzde 80’i tamamlandı. 927 milyon TL maliyetli 19 Mayıs Barajı Sulaması Projesi’nin yüzde 81’i tamamlandı. Proje çerçevesinde şimdiye kadar 5 bin hektar alanın yapımı tamamlandı. 2023 yılında bin hektar alanın yapımı devam ederken, 2024 ve sonrasında ise 1693 hektar alanın yapılması hedefleniyor. Proje tamamlandığında 7 bin 693 hektar alana su verecek.

800 milyon TL’lik Bafra Ovası Sulaması 2. Kısım İkmali işi tekrar ihale edilecek

Bu yıl içerisinde ihalesi yapılan Vezirköprü Ovası Sulama Tamamlama Projesi’nin toplam maliyeti 34 milyon TL. İş kapsamında 30 bin m3 kazı yapılması, 10 bin m3 sedde imalatı yapılması, 1500 m3 beton imalat yapılması, 142 ton demir imalat yapılması, 1400 m3 istifli taş tahkimat yapılması, 31 bin 20 metre çeşitli ebatlarda PE 100 boru temini ve montajı, 59 adet vana odası ve mekanik aksamı yapılacak. 20 Mart’ta sözleşmesi imzalanan projenin uygulama projeleri hazırlanıyor. Ayrıca ihalesi yapılacak sulama işlerinden 5 milyar TL proje bedelli Çarşamba Ovası Sol Sahil Sulama Projesi’nin ihale durumu değerlendirilecek. Proje gerçekleşirse 32 bin 639 hektar alanın sulaması sağlanacak. 800 milyon TL proje bedelli Bafra Ovası Sulaması 2. Kısım İkmali işinin yüzde 5’lik kısmı daha önce tamamlanmıştı. Proje tekrar ihale edilecek. Öte yandan 150 milyon TL proje bedelli Salıpazarı Barajı Sulaması işinin de ihale durumu baraj inşaatına göre değerlendirilecek. İçmesuyu projelerinden 327 milyon TL maliyetli 19 Mayıs Barajı İçmesuyu Artıma Tesisi’nin de yüzde 99’u tamamlandı.

Taşkın koruma projeleri

Taşkın koruma ve taşkın rüsubat kontrol işlerinden Kızılırmak Islahı 2. Kısım Projesinin maliyeti 70 milyon TL. Projenin yüzde 98’i tamamlanırken şu ana kadar proje kapsamında 2950 m harçlı pare ve 3 bin metrelik duvar yapıldı. Ayrıca Yeşilırmak Islahı İkmali 1. Kısım Tamamlama işinin de 13 milyon TL maliyeti var. 54 milyon TL Havza Tersakan Irmağı 2. Kısımın yüzde 85’i tamamlandı. 21 milyon TL proje bedelli 19 Mayıs Kuşkayası Köyü ve Tarım Arazilerinin Engiz Çayı Islahı Projesi’nin de yüzde 83’ü tamamlandı. 61 milyon TL proje bedelli Engiz Çayı 2. Kısım Projesi’nin yüzde 95’i bitirildi.

Öte yandan taşkın koruma çerçevesinde Terme İlçe Merkezi Taşkın Öteleme Köybucağı Depolama Tesisi İkmali 2.Kısım Projesi’nin maliyeti 236 milyon TL. İş kapsamında taşkın öteleme/biriktirme bent yapısı, yandan alışlı dolusavak yapısı, yandan alışlı dolusavak yapısı düşü havuzu, dipsavak konduvisi, biriktirme bendi tehlike savağı, tahkimatlı kanal ve betonarme u kanal yapımı, yatak temizliği yapılması ve malzemenin depoya taşınması uygulama, sanat yapıları yer alıyor. 24 Mart’ta sözleşmesi imzalanan projede çalışmalar başladı. Ayrıca 21 adet taşkın kontrol işinin ihalesi yapılacak.