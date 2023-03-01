Sağlık Bakanlığı’nın Samsun’da toplam 1 milyar 332 milyon TL’lik yatırım planlaması bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı’nın Samsun’da toplam 1 milyar 332 milyon TL’lik yatırım planlaması bulunuyor.

Samsun’da 2022 yılında tamamlanan sağlık yatırımları için 47 milyon 902 bin TL kaynak kullanıldı. Sağlık turizmi açısından Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri olan Samsun’da devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte toplam 1 milyar 332 milyon 882 bin TL yatırım yapılmış olacak. Yapımı planlanan yatırımlar arasında Atakum Devlet Hastanesi’nin inşaatı ihale aşamasına gelirken, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatı ise planlama aşamasında.

Atakum Devlet Hastanesi inşaatı ihale aşamasına geldi

250 yatak kapasiteli Atakum Devlet Hastanesi inşaatı ihale aşamasına geldi. İhale aşamasındaki Atakum Devlet Hastanesi’nin Atakum Balaç Mahallesi’nde yapılması kararlaştırıldı. Devam eden ve tamamlanan sağlık yatırımlarının yanı sıra Gazi Devlet Hastanesi (400) Projesi, Samsun Şehir Hastanesi tamamlandıktan sonra ihale edilecek. 25 yatak kapasiteli Ayvacık Devlet Hastanesi proje aşamasında bulunuyor.

Eski havalimanına yeni sağlık müdürlüğü binası

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatı işi planlama aşamasında. Yeni hizmet binasının İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi eski havaalanına, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanına yapılması planlanıyor. Ayrıca Samsun il sınırları içerisinde Kavak 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ), Canik Teknepınar İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlkadım İlyasköy SYM ve 9 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Vezirköprü 2 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 2 ekipli 112 ASHİ de planlama aşamasında.

Devam eden sağlık yatırımları

İnşaatı devam eden yatırımlardan 1 milyar 69 milyon TL proje bedelli 900 yataklı şehir hastanesinin genel durumunun yüzde 47’si tamamlandı. 126 milyon TL’lik 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi yüzde 65 aşamasında. 23 milyon TL proje bedelli Bafra ADSM Hizmet Binası ve 2 ekip 112 istasyonunun yüzde 98’i bitirildi. 52 milyon TL proje bedelli 50 yataklı Alaçam-Yakakent Devlet Hastanesi’nin yüzde 9’u tamamlandı. 12 milyon TL proje bedelli Çarşamba ADSM inşaatının da yüzde 98’i tamamlanırken Çarşamba 1. Basamak Hizmet Binası ve Ayvacık 1. Basamak Hizmet Binası yatırımları ile projelerin toplam tutarı 1 milyar 332 milyon 882 bin TL’yi bulacak.