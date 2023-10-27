Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 6 olan zabıta aracının sayısı 4 yılda 28’e yükseltildi.

Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu genişletmeyi sürdürüyor. Belediyenin envanterine dahil ettiği, Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılacak yeni araçları bugün düzenlenen törenle hizmete aldı. 4 yılda alınan 18 yeni araçla Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın araç sayısı 28’e yükseldi.

Törende konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un belediyecilikte çok güçlü bir il olduğunu belirterek, “Devraldığımız bayrakla, yeni hizmetler ekledik. Samsun çok üst bir noktaya geldi. Her alamda öncü ve vizyon çalışmalara imza attık. Samsun’un bugüne kadar ki çıkış ivmesini her alanda artırdık. Tüm mahallelerin yol ve su konusundaki eksiğini tamamlıyoruz. Bunu 4,5 yılda bitirme seviyesine geldik. Bu çalışmanın başka bir örneği yoktur. Kendi araçlarımızla, kendi personelimizle çalışmaları gerçekleştirdik. Daha kalitelisini, daha uzun ömürlüsünü yaptık” dedi.

“Zabıta belediyelerin gülen yüzüdür” diyen Başkan Demir, “Zabıta nasılsa belediye öyle bilinir. Biz halkla olan ilişkimize büyük önem veriyoruz. 226 zabıta personelimizle hizmet veriyoruz. Araç sayımızı 28’e çıkardık. Bu vesileyle başarılı çalışmalarından dolayı zabıta ekiplerimizi tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.

Programa ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ile belediye bürokratları katıldı.