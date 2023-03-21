Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ‘Tüketiciyi Koruma Haftası’ etkinlikleri kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde vatandaşlara broşür dağıtarak ‘Tüketici Hakları’ konusunda bilgilendirdi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşların tüketici hakları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Tüketici Hakları Zabıta Amirliği’nde görevli ekipler, Tüketiciyi Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde vatandaşlara, ‘Haklarınızın Farkında mısınız?’ yazılı ‘Bilinçli Tüketici Rehberi’ broşürü dağıttı. Ekipler vatandaşları ’6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’ ile ilgili bilgilendirdi.

“Vatandaşları bilgilendiriyoruz”

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Tüketici Hakları Zabıta Amirliği’nde görevli zabıta komiseri Kurtuluş Lafçı, “Tüketici Koruma Haftasıyla ilgili çeşitli etkinlikler düzenledik. Alışveriş merkezlerinde tramvaylarda bu konu ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızın sorduğu soruları cevaplıyoruz. Tüketicilerimizin haklarını iyi bilmelerini istiyoruz. Çözemedikleri konularda direkt ilgili birimlere başvuruda bulunsunlar. Biz vatandaşlarımızın her türlü çözüm mercilerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Kendi çözebildiğimiz problemleri kendimiz çözüyoruz, çözemediğimiz sorunları da ilgili kamu kurumlarına iletiyoruz” dedi.