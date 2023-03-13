Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem sonrasında bölgedeki çalışmalar devam ediyor. 30 kişilik zabıta ekibi de enkaz kaldırma çalışmalarında sürecin sorunsuz işlemesi için görev alıyor.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrasında Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıtaları, bölgede gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasından, alt ve üst yapı çalışmalarına kadar her türlü çalışmada yer alan ekiplerin bölgedeki mesaisi devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmalarına aralıksız devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 30 kişilik zabıta ekibi de bölgede görev yapıyor. Zabıta ekipleri yıkılan binaların enkaz kaldırma sürecinde koordinasyondan, güvenlik önlemine kadar sürecin sorunsuz sürdürülmesi için çalışma yapıyor.

“Zabıta ekiplerimiz aktif rol oynuyor”

Bölgedeki zabıtaların öneminde değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Deprem bölgesinin hemen ardından hızla bölgeye giden ekiplerimizin çalışması hala devam ediyor. Büyükşehir olarak bölgede yaralar sarılıp hayat normalleşene kadar orada olacağız. Afetzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimiz canla başla çalışmaya devam ediyor. Özellikle enkaz kaldırma çalışmalarında hızlı ve etkili bir çalışma yürütüyoruz. Bölgede görev yapmaya devam eden tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.