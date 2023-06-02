Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kamu kurumlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, evde yapılan tasarrufun ve enerji verimliliğinin kurumlarda da yapılması gerektiğini belirterek, israfın önlenmesini istedi.

Kamu Kurum ve Kuruluşları Yenilebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Eğitimi Katılım Belgesi Töreni, DSİ /. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı. 3 gündür devam eden kamu kurumlarında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji eğitiminin sonunda söz alan Vali Zülkif Dağlı, yaptığı konuşmada israfın önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Evde nasıl tasarruf yapıyorsak kurumlarda da yapmaklar yükümlüyüz”

Suda olduğu gibi enerjide de tasarruf etmenin gelecek nesiller açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Zülkif Dağlı, “Su Yönetimi Genel Müdürümüzün proje yönetimi toplantısı vardı beni de ziyarete geldi. Bu ziyarette suyu nasıl daha verimli kullanırız gibi konuları konuştuk. Tüm Orman Sanayi Bölgelerimize (OSB) bir enerji uzmanı görevlendiriyoruz. Orada enerji ile ilgili her konuyu takip edeceğiz. Bir de su uzmanı görevlendirelim dedik. Bu konuda bakanlıkla yakından çalışacağız. Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz bizlere yakın destek verecek. OSB projelerini yakından temas ettirmek suretiyle oranın su verimliliğini nasıl sağlarız gibi konuları konuşacağız. Bunu hayatımızın her safhasına yaymamız lazım. Evlerimizde nasıl tasarruf ediyorsak çalıştığımız kurumlarda da çevremizde de aynı tasarrufu sağlamakta yükümlüyüz. Bu bizim boynumuzun borcudur. Evdeki kendi hakkımız, ama işte kamuyu ilgilendiren bir haktır. Bu beyanda enerji prosedürleri uygulamak ve bunlar konusunda farkındalık yapmak hepimizin görevidir” dedi.

Konuşmanın ardından 3 günlük eğitimi tamamlayan kamu kurumlarında çalışan 70 görevliye eğitim belgeleri verildi.