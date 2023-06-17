Samsun Valiliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 31 öğrenciye sınav merkezlerine ulaşım ve evraklarının temini gibi hususlarda yardımcı olunduğunu açıkladı.

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi(TYT) ile ilgili alınan tedbirler kapsamında sınav başlayış saatinde okulunda olamayan, hatalı okula gelen, üzerinde bulundurması zorunlu olan sınav giriş belgesi gibi resmi evrakları unutan öğrencilerimize yönelik olarak ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu; 31 öğrencimize sınav merkezlerine ulaşım ve evraklarının temini gibi hususlarda yardımcı olunmuş, sınavlarına sorunsuz girmeleri sağlanmıştır. 18 Haziran Pazar günü (yarın) gerçekleştirilecek ikinci ve üçüncü oturumlara girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyor, vatandaşlarımızın YKS’nin yapılacağı okulların çevresinde öğrencilerimizin dikkatini dağıtacak gürültülü etkinlik ve çalışmalarda bulunmamasının büyük önem arz ettiğini bir kez daha hatırlatıyoruz” denildi.