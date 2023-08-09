SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi tarafından yapılan paylaşımda boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için denize girilmemesi uyarısı geldi.

Bu yaz sezonunda onlarca insanın boğulma tehlikesi geçirdiği, birçok kişinin de boğulduğu Samsun’da hava şartları nedeniyle uyarı geldi. Valilik, meteoroloji ve sahil güvenlikten gelen verileri dikkate alarak vatandaşları bugün denize girmemesi konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerimiz; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre bugün ilimiz sahilinde rüzgar beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.