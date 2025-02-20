Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün sarı kodlu uyarısına göre Samsun’da kar yağışı etkisini arttırarak devam edecek. Samsun Valiliği ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kıymetli Samsunlular, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün sarı kodlu uyarısına göre ilimiz genelinde devam eden kar yağışlarının önümüzdeki saatlerde etkisini artırarak merkez ilçelerimizde kuvvetli (10-20 cm), diğer ilçelerimizde yer yer yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olacağı ve hava sıcaklığının eksi derecelere düşeceği değerlendirildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bu nedenle lütfen buzlanma riskine karşı önleminizi alın. Araçlarınızda kış lastiği kullanın. Araçlarınızda kış lastiği yoksa zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın. Trafikte takip mesafesini koruyun. Ani şerit değiştirmeyin ve hız yapmayın. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edin. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsü olan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.