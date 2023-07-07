Samsun Valiliği, Meteoroloji verilerine göre Orta Karadeniz’de fırtına beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Bolu’da dolu yağışı Bolu’da dolu yağışı

Samsun Valiliği’nden yapılan uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bölgemizde 8 Temmuz Cumartesi öğle saatleri ile 9 Temmuz Pazar öğle saatleri arasında batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre saat) fırtına beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.