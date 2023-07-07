Samsun Valiliği, Meteoroloji verilerine göre Orta Karadeniz’de fırtına beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Samsun Valiliği’nden yapılan uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bölgemizde 8 Temmuz Cumartesi öğle saatleri ile 9 Temmuz Pazar öğle saatleri arasında batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre saat) fırtına beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.