SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçmek adına vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yaz ayları ile birlikte Samsun’da birçok boğulma vakası yaşanırken, 10’dan fazla kişi de boğularak hayatını kaybetti. Valilik, can kayıplarının önüne geçmek için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Hayatın Kıyısından Uzaklaşma” başlıklı uyarılarını paylaştı.

Valilikten yapılan paylaşımda, “Bilmediğiniz yerlerde denize tek başınıza girmeyin. Derinliği bilinmeyen, dibi görünmeyen suya balıklama atlamayın. Suda tehlikeli hareketler yapmaktan ve uzaklara açılmaktan kaçının. Yemek yedikten hemen sonra havuza ya da denize girmeyin. Simit ve kolluğu da olsa çocuğunuzu suda yalnız bırakmayın. Yüzerken sürat motoruna dikkat edin. Sulama kanallarında, barajlarda ve göletlerde yüzmeyin” ifadeleri kullanıldı.