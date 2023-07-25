SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Ömer Özkan’a yapılan saldırıyı kınadı.

Bafra Devlet Hastanesi 4. katında meydana gelen olayda iddiaya göre emekli polis Salim Usta (64), çocuğuyla ilgilenmediği iddiasıyla doktor Ömer Özkan’a silah çekti. Serviste bulunan bir hasta yakını silah çeken emekli polise arkadan müdahale etti. Müdahale sırasında silah ateş aldı. Etkisiz hale getirilen emekli polisinin silahından çıkan kurşun şans eseri kimseye rast gelmedi. Olay sonrası emekli polis gözaltına alındı.

Olayın ardından Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile saldırıyı kınayarak, “Bafra Devlet Hastanemizde bir hasta yakınının saldırısına uğrayan Beyin Cerrahi Uzmanımız Dr. Ömer Özkan’a ve sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tekrarının hiçbir zaman yaşanmaması temennisiyle menfur saldırıyı kınıyor, saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.