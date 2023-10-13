Samsun’un turizmin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Vali Orhan Tavlı, "Samsun turizmini ciddi yerlere taşımak için hep birlikte büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

Samsun İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Orhan Tavlı’nın başkanlığında gerçekleşti. Samsun’un turizmden hak ettiği payı alabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Samsun Büyükşehir Belediyesince hazırlanacak Turizm Master Planı’yla ilgili çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Vali Tavlı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 7 Eylül’de Samsun’a gerçekleştirdiği ziyaret programında Samsun’un turizm alt ve üstyapı fotoğrafının genel olarak ortaya konulduğunu, TGA ve bakanlık bürokratlarına gerekli talimatları vererek Samsun Turizm Master Planı ile ilgili çalışmaları başlattığını belirtti. Samsun’da agro turizmden kültür turizmine, sağlık turizminden deniz turizmine kadar yapılacakların turizmin tüm paydaşlarıyla istişare edildiğini ifade eden Vali Tavlı, TGA’nın Samsun’a odaklandığını ve Samsun turizmini tanıtma noktasında desteğinin devam edeceğini dile getirerek, turizm konusunda 17 ilçe ile birlikte tüm markaların aynı anda yükseltilmesine çabalamak gerektiğini söyledi. Turizm Master Planı ile ilgili çalışmalara başlanıldığını ve ihale süreçlerinin gerçekleşmekte olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla turizmin bir bütünlük arz ettiğini belirterek, Samsun turizmini ciddi yerlere taşımak için hep birlikte büyük çaba sarf ettiklerini kaydetti.

"Samsun turizm potansiyeli büyük bir kent"

Toplantıda yaptığı konuşmada, turizmin gelişmesinde öncelikli konulardan birinin markalaşmak olduğunu ve marka şehir olunduğunda yurt dışından da büyük potansiyel sağlanabildiğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, "Dünyanın çok çeşitli ülkelerinden yoğun turist alan bir ülkeyiz. Turizmin gelişmesi sadece mevcut pazarların değil, alternatif pazarların da gelişmesiyle, marka olmanın artmasıyla beraber yeni pazarlarda yapılacak çalışmalar ve bunların sonucunda artacak turist ziyaretine dayanıyor. Turizmin 12 aya yayılması, sektörde çalışan nitelikli personelin de istihdamı açısından çok önemli. Turizmin gelişiminde illerin marka olması, marka olan illerin birbirlerine turist değişimleri de kritik noktalardan bir tanesi. Turizm sadece deniz, kum, güneş değil. Turizm aynı zamanda sağlık, kültür, gastronomi gibi çok değişik faktörleri de olan geniş bir alandır. Samsun turizm açısından potansiyeli büyük bir kent. Samsun denizi, doğası ve yapısıyla oldukça büyük turizm potansiyeline sahip bir ilimiz. Tanıtımları yapılacak bazı adımlar bile çok büyük sonuçlar verecektir. Master planın tamamlanmasıyla Samsun’un doğal güzellikleri, sağlık turizmi ve diğer konularda yapacağı çalışmalarla hızlı şekilde turist sayısını artıracağına inanıyorum. Çevrenin tanıtımı ve gerekirse turizmle ilgili ülkelerden getirilecek temsilciler, buradaki hızlı ilerlemeyi sağlayacaktır" diye konuştu.

Atılması gereken adımların neler olduğu konusunda bilgiler verildi

Toplantıda, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı’nın Samsun’un ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı konusunda gerçekleştirdiği çalışmaların bir özetini yapan TGA Genel Müdür Vekili Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, TGA tarafından hazırlanan Türkçe, İngilizce ve Arapça broşürlerin ulusal ve uluslararası mecralarda bol miktarda dağıtıldığını, sosyal medya hesaplarının yüksek paylaşımlı sayılara ulaştığını, hazırlanan tanıtım filmlerinin de yine ulusal ve uluslararası mecralarda paylaşıldığını belirterek, TGA’nın Samsun için gerçekleştirdiği tanıtım çalışmalarının yanı sıra atılacak ve atılması gereken adımların neler olduğu konusunda da bilgi verdi.

"Görsel içerik desteği bekliyoruz"

Samsun’un en önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeline sahip olan ve 380’in üzerinde kuş türünün konaklama yeri olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin, fotoğraf tutkunlarının önemli uğrak noktalarından biri haline geldiğini anlatan İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızın çektiği Samsun tanıtım filmimizle, hem Samsunumuzun hem de Kuş Cenneti’nin tanıtım çalışmaları hızlandırılmıştır. Ayrıca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Samsun Milletvekilimiz Sayın Mehmet Muş’un öncülüğünde Kuş Cenneti’ne özel bütçeli Alan Başkanlığı kurulması çalışmaları da devam etmektedir. Ayrıca, dijital hesaplardaki paylaşımlar çok büyük kitlelere ulaşabiliyor. Bu sebeple kamu kurumları ve belediyelerden görsel içerik desteği bekliyoruz. Çakallı Gastronomi Adası Projesi, Bafra’dan Vezirköprü’ye oradan da Çorum’a uzanan Hitit Yolu Projesi ve Şahinkaya Kanyonu’na seyir terası projesini çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

17 ilçenin turizm destinasyonları masaya yatırıldı

Turizm dernekleri, sektör temsilcileri ve özellikle ilçe temsilcilerinin istek ve önerilerinin görüşüldüğü ve konunun bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirildiği toplantıda Bafra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nden Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’na, Ayvacık Kiraz Adası’ndan Tarihi Çarşamba Köprüsü’ne, Terme Miliç Plajı’ndan Ladik Ambarköy Açık Hava Müzesi’ne, Havza Atatürk Evi’nden Yakakent Uzunkız Yaylası’na, Tekkeköy Mağaraları ve Arkeoloji Vadisi’nden Salıpazarı Karacaören Şelalesi’ne, Kavak Taşhan’dan Asarcık Gökgöl Camii’ne, Canik Gölalan Şelaleri’nden 19 Mayıs Kumcağız Engiz Plajı’na, Alaçam Mübadele Müzesi’nden İlkadım Tütün İskelesi ve Atakum Çakırlar Korusu’na kadar Samsun’un 17 ilçesindeki tüm turizm destinasyonları masaya yatırıldı.