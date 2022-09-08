Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimi, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Daglı’ya, Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş’un ‘Vecihi K-VI’ isimli ilk Türk askeri uçağının teknik çiziminin yer aldığı tablo hediye etti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimi, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Daglı’ya, Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş’un ‘Vecihi K-VI’ isimli ilk Türk askeri uçağının teknik çiziminin yer aldığı tablo hediye etti.

TOBB Başkan Yardımcısı ve Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan Samsun TSO heyeti, 30 Ağustos-04 Eylül 2022 tarihleri arasında ilimizin ev sahipliğinde ve 900 bin kişinin katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ’e emek ve katkıları dolayısıyla Vali Zülkif Daglı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, 6 gün boyunca muhteşem ve unutulmaz anların yaşandığı festivalin Samsun’a önemli bir prestij kazandırdığı ve gerek yurt içi ve gerekse yurt dışından gelen misafirlerin Samsun ekonomisine hareketlilik getirerek, otelcilik sektörü başta olmak üzere hizmet sektöründeki tüm esnafa da doğrudan katkı sağladığı ifade edildi.

Ziyaretin sonunda Murzioğlu ve Akyüz tarafından Vali Dağlı’ya, Türkiye’nin ilk yerli uçağını yaparak havacılık tarihine adını altın harflerle yazdıran, Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş’un ‘Vecihi K-VI’ isimli ilk Türk askeri uçağının teknik çiziminin yer aldığı tablo takdim edildi.