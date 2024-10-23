Samsun TSO’nun Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, “KOBİ’lerin Yol Haritası” başlığı adı altında "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" konulu eğitim düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında oda üyelerine yönelik eğitimler devam ediyor. Program kapsamında Prof. Dr. Cengiz Türe tarafından, “KOBİ’lerin Yol Haritası” başlığı adı atlında "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" konulu eğitim düzenlendi. Türe, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Firmaları doğrudan ilgilendiriyor

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, işletmelerin rekabet gücünü geliştirmeye destek vermek adına belirli aralıklarla birçok konuda eğitimler vermeye devam ettiklerini belirtti. Düzenlenen eğitimin önemine işaret eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bilindiği gibi odamız, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi’nin koordinatörlüğünü yürütmekte. Proje kapsamında da sık sık eğitimler düzenleyerek, üyelerimizle bir araya geliyoruz. Bu eğitim de bunlardan biri. Hepimizin bildiği gibi, Avrupa Birliği’nin karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çevresel hedeflerine ulaşmak amacıyla devreye aldığı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, firmalarımızı doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenlemedir. Bu düzenleme birçok sektörü etkileyerek ticaret süreçlerinde yeni düzenlemeleri beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, firmalarımızın yeni düzenlemelere uyum sağlamaları ve süreçlerle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla böyle bir eğitim düzenledik” dedi.