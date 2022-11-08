SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu seçimine tek liste olarak giren mevcut Başkan Salih Zeki Murzioğlu, yeniden TSO Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu seçimine tek liste olarak giren mevcut Başkan Salih Zeki Murzioğlu, yeniden TSO Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda 40 meslek grubunda 95 meclis üyesi ve 230 meslek komitesi üyesinin belirlendiği seçimler, geçen hafta yapıldı. 40 meslek grubunun 39’unda seçimleri kazanan Murzioğlu ve arkadaşları, bugün yapılan yönetim kurulu ve meclis başkanlığı seçimlerine tek liste adayı olarak girdi. Salih Zeki Murzioğlu TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde, Haluk Akyüz ise TSO Meclis Başkanlığı seçiminde kullanılan oyların tümünü alarak yeniden başkan seçilerek 4 yıl daha görev yapma hakkı elde etti.

Murzioğlu: “Bugüne kadar Samsun kazandı, bundan sonra da Samsun kazanacak”

Seçimi kazandıkları için mutlu olduklarını ve Samsun ekonomisine katkı vermeye devam edeceklerini ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Birkaç gün önce 3 Kasım’da yaptığımız seçimde 40 meslek grubundan 39 tanesinde başarılı çıktık. Bugün de başkanlık seçimleri için sandık başındayız. Samsunumuza, ekonomimize, odamıza ve bizlere hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir dönem, kazanan Samsun olacak. Bugüne kadar Samsun kazandı bundan sonra da Samsun kazanacak. İhracatımız aynı Türkiye’deki gibi ilmek ilmek üstüne koyarak yükseliyor. Bizi bazen ‘ihracat yerinde sayıyor’ diye eleştiriyorlar. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2009’da biz geldiğimizde ki ihracat rakamlarıyla bugün ki ihracat rakamlarını orantıya vurduğumuzda yüzde 325’in üzerinde artmış olduğunu görmekteyiz. Yani Türkiye ortalaması yüzde 102 iken, biz yüzde 325 rakamlarını bulmuşuz. İhracat artış oranımız Türkiye’deki genel ihracat artış oranından 3 kat daha fazla oranında artmış. İnşallah bu 300 değil 500’lere çıkacak. Gayretimiz onun için” dedi.

Akyüz: “İhracatın artması için tüm gayretimizi göstereceğiz”

Ekonomiye katkı vermek için çaba sarf edeceklerinin altını çizen Meclis Başkanı Haluk Akyüz ise “Yaklaşık 40 meslek grubundan 95 meclis üyesi seçiliyor. Başkanla birlikte 11 yönetim kurulu üyesi bulunuyor. Kongre delegemizde 11 tane olmak üzere seçimler yapıldı. Hepimiz burada Samsun için varız. Samsun kazanacak ve ihracatta çok daha iyi olacak. Yeni OSB’miz de kabul edildi ve ufak sorunlar sonrasında yeni dönemimizde en kısa zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. İhracatın artması için, şehrimizin layık olduğu yere gelmesi için bütün gayretimizi göstereceğiz. Samsunumuza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Samsun TSO Yönetim Kurulu

Yeni seçilen Samsun TSO Yönetim Kurulu listesi Salih Zeki Murzioğlu (başkan) ve yönetim kurulu asil üyeleri de Süleyman Hızır, Kadir Beytekin, Fahri Eldemir, Yiğit Tören, Ayhan Çakır, Oğuzhan Serinkaya, Muzaffer Öztel, Erkan Malkoç, Kerem Tüfekçi ve Zafer Dilmen’den oluştu.

TOBB Genel Kurul Delegeleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Delegeleri Asil Üyeleri Haluk Akyüz, Orkun Tüfenk, Ümit Safi, Hasan Koç, Aydın Köse, Burhan Ekiz, Cüneyt Muci, Muharrem Yılmaz, Murat Büyükgöze, Yaşar Dursun Gündüzoğlu ve Ayhan Koçal oldu.

TSO Disiplin Kurulu

TSO Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Aksoy, Hasan Guda, Alaettin Öztel, Mustafa Numan Kama ve Serdar Arif Bayramkaya isimlerinden oluştu.

TSO Meclisi Başkan ve üyeleri

TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz oldu. Başkan yardımcıları ise Yusuf Ziya Büyüklü, Koray Uludoğan ve Özlem Maraş isimlerinden oluştu. Meclis katip üyeleri de Ümit Bener Ayla, Serkan Kaya ve Aykut Çepni oldu.