Kasım ayında gerçekleştirilen seçimlerde sonra oluşan Samsun TSO Yönetimi ve Meclis Divanı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamlarında ziyaret etti. Müşterek projelerin de istişare edildiği ziyaretlerde Vali Zülkif Dağlı ve Başkan Mustafa Demir, Samsun TSO yönetimine, yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Kasım ayında gerçekleştirilen seçimlerde sonra oluşan Samsun TSO Yönetimi ve Meclis Divanı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamlarında ziyaret etti. Müşterek projelerin de istişare edildiği ziyaretlerde Vali Zülkif Dağlı ve Başkan Mustafa Demir, Samsun TSO yönetimine, yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Kasım ayında gerçekleşen seçimlerden sonra oluşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetimi ve Meclis Divanı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Musafa Demir’i makamlarında ziyaret ederek istişarede bulundu. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Divanı üyelerinin bulunduğu ziyaretler oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyaretlerde Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yeni dönemde yapmayı planladıkları çalışmalar ile ilgili Vali Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i bilgilendirdi.

Murzioğlu: “Daha verimli faaliyetler için ‘İhtisas Komisyonları’ kurduk”

Ziyaretlerde ayrıca, yeni oluşan meclis yapısı hakkında da bilgi veren Başkan Murzioğlu, “Bu dönem 40 meslek grubundan toplam 95 meclis üyemizle bu çatı altında hep birlikte çalışacağız. Aramızda 27 yeni arkadaşımız var. İyi bir uyum ve dinamizm yakalayarak başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Bizler bugün burada 11 bin 500 üyenin temsilcisi olarak bulunuyoruz. Hepimizin ortak paydası Samsun. Temsil ettiğimiz her bir üyemizin sorumluluğunu hakkıyla taşımanın tek yolu birlik ve beraberlikten taviz vermemektir. Zira, birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bu bağlamda önceden olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi daha güçlü kılmak için gerek meslek grupları halinde, gerekse genel katılımlı olarak çalışmalarımızı istişare etmek, farkındalık oluşturmak adına pek çok faaliyet ve organizasyon düzenleyeceğiz. Daha etkin ve daha verimli faaliyetler yürütülmesi amacıyla bu dönem toplam altı alanda ‘İhtisas Komisyonları’ kurduk. Oluşturacağımız komisyonların yapacağı çalışmalar çerçevesinde faaliyetlerimizi yöneteceğiz. Böylece daha etkin bir metodoloji izleyerek proje üretmeyi, daha verimli faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmalarda, projelerde sizlerin de çok büyük katkısını hissettik. 2022-2026 çalışma döneminin Odamız ve Samsun için başarılarla dolu olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

“Hepimizin en önemli hususu da aş ve istihdam"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun TSO yönetimine şehir adına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “Birlik ve beraberlik içinde, kimsenin kırılmadığı bir seçim süreci yaşadınız. Bu, çok önemli. Asıl olan geride kalıcı güzel hizmetler bırakmak. Kentimiz iş dünyasının çatı kuruluşu olarak sizler de güzel çalışıyorsunuz. Sizler, bizim de en önemli çalışma ortaklarındansınız. Sürekli temas halindeyiz. Hepimizin en önemli hususu da aş ve istihdam. Bundan önce olduğu gibi yine inşallah hep birlikte şehrimizin kalkınması, aş ve istihdam için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Hayırlısıyla bu süreci de şehrimize güzel hizmetlerle devam ettirirsiniz. Sizlere yeni dönemde hayırlı çalışmalar diliyorum” diye konuştu.

“İş birliğinde olacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Samsun TSO’nun yeni oluşan organlarına çalışmalarında başarılar diledi. Konuşmasında birliktelik vurgusu yapan Demir, “Samsunumuz, bölgenin merkezi konumunda bir şehir. Samimiyetle bu güzel şehrin bu güzel insanlarına hep birlikte hizmet ediyoruz. Şehrimiz için, vatandaşlarımız için daha çok üretmek, daha çok istihdam alanı sağlamak görevimiz olmalıdır. İşte bu nedenledir ki; Ticaret ve Sanayi Odamızın bu yönde yapacağı her türlü çalışmaya, atacağı her türlü adıma destek vermek zorundayız. Bundan sonra da sizlerle daima işbirliği içinde olacağız. Odanız ve Samsun için başarılarla dolu bir dönemi yürekten diliyorum” şeklinde konuştu.