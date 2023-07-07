Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Toplantısı, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı, divan heyeti seçimi ile başladı. Saygı duruşunun ardından, Oda Genel Sekreteri Süleyman Karabük, 2022 yılı detay mizan, bilanço ve gelir-gider cetvelleri, 2022 yılı faaliyet ve iç denetim raporları hakkında sunum yaptı. Oylamaya sunulan vakıf faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi. Toplantı, mütevelli heyetin, önümüzdeki dönem için vakıf çalışmaları adına görüş ve önerilerini beyan etmesinin ardından sona erdi. Başkan Murzioğlu, yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını temenni etti.