Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında 2023 yılı bütçesini oy birliği ile kabul etti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında 2023 yılı bütçesini oy birliği ile kabul etti.

Samsun TSO Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında, 2023 yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi. 2023 tahmini gelir-gider bütçesine desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yeni yılın herkese sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni etti.

2022 yılının son Meclis Toplantısı, TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis öncesi, KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) 2022 YILI Proje Teklif Çağrıları ile ilgili meclise sunum yaptı. Ardından da Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nun iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Hem faaliyetler anlamında, hem de bütçe yönetimi anlamında iyi bir yılı geride bıraktıklarını belirten Başkan Murzioğlu, “Sizlerle birlikte yepyeni bir döneme başladık. Odamız açısından nispeten olumlu bir dönem olsa da camiamız mensupları açısından zorlu bir yıl olduğu hepimizin malumu. Küresel ekonomide yaşanan ve neredeyse son 50 yıldır görülmeyen gelişmeler nedeniyle birçok belirsizlik yaşıyoruz. Biz içinde bulunduğumuz ekonomik koşulların zorluğunda ekonominin belkemiği reel sektörün paydaşları olarak üretmeye, istihdam oluşturmaya devam ediyoruz. Ancak sürdürülebilirlik sağlamak adına bir takım düzenlemelerin yapılması gerektiğinin farkındayız” dedi.

“Taleplerimizi ilettik”

Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu, meclis başkanlık divanı, TOBB delegeleri ve girişimciler kurulları başkanlarıyla birlikte Ankara’da düzenlenen programla ilgili de meclisi bilgilendiren Murzioğlu, “Şüphesiz ortak paydada buluştuğumuz sorunlarımız var, bununla birlikte her sektörün kendine has sorunları da var. Bizler elçiyiz. Ve asli görevimiz üyelerimizin üretim yapabilme gücünü beslemek ve güçlendirmek. TOBB Başkanımızı ziyaretimiz esnasında hem sektörel anlamda heyetteki arkadaşlarımız söz aldı, hem de genel sorunlar hakkında paylaşımda bulunduk. TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu orada da ifade etti. Sizden gelen tüm talepleri direk Odalar Birliğine iletiyoruz. Başkanımız da ilgili bakanlığa bizzat iletiyor. Daha sonra ise Samsun Milletvekillerimizle bir masa etrafında toplanarak, Samsun özelinde, genel ekonomik anlamda yaşadığımız sorunları ve beklentilerimizi paylaştık. Dilerim, beklentilerimiz, taleplerimiz kabul görür” diye konuştu.

Daha sonra da, Samsun TSO’nun 2023 yılı gelir-gider bütçesi görüşüldü. Konuyla ilgili söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fahri Eldemir, “2022 yılı bütçesini her meclis gündeminde de sizlerle paylaştığımız üzere içinde bulunduğumuz koşullar nispetinde gayet tasarruflu bir şekilde yönettiğimizi görüyoruz. Odamız 2023 yılı Bütçesini de ekonomik gelişmeler ile beklentiler çerçevesinde ve önümüzdeki yıl yapılması planlanan faaliyetleri gözeterek hazırladık. İstişari bir yaklaşımla, Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulumuzla hazırladığımız bütçeye Hesapları İnceleme Komisyonumuzla nihai halini verdik. Bütçenin yönetilmesine, hazırlanmasına destek veren arkadaşlarımıza ve duydukları güven nedeniyle hesapları inceleme komisyonumuza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 2023 Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin camiamıza hayırlı olması dileğiyle tarafınızdan da uygun görülmesini temenni ediyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı bir yıl diliyor, yeni yılını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Ardından ise, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2023 yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Oylamanın ardından tekrar kürsüye gelen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2023 yılı tahmini gelir-gider bütçesine desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür etti. Zorlu şartlara rağmen 2022 yılı bütçesini büyük ölçüde tutturduklarını belirten Murzioğlu, “Önümüzdeki yılın bütçe tasarısını ilgili personellerimiz, yönetim kurulumuz ve hesapları inceleme komisyonumuzla son haliyle birlikte sizlerle paylaştık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Odamız, şehrimiz, ülkemiz ve dünya adına refahın, huzurun sürdüğü bir yıl diliyorum. Sizlerle birlikte Oda tarihine mihenk taşı olarak ekleyeceğimiz başarılı çalışmalarla dolu bir yıl diliyorum. Umarım kaygılarımızdan, tasalarımızdan uzaklaştığımız bereketli bir yıl olur. Temennimiz 2023 yılının kendini güzellikleriyle, sevinçleriyle hatırlatan ve büyüyen bir Samsun, büyüyen bir Türkiye’nin yılı olması” ifadelerini kullandı.

Diğer gündem maddelerinin de görüşülüp karara bağlanmasının ardından meclis toplantısı sona erdi.