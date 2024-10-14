SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından araç filosuna kazandırılan 10 körüklü otobüs ile toplu taşıma kapasitesi, bin 460 kişi daha genişletildi.

SBB, araç filosuna toplu taşımada kullanılacak 10 yeni körüklü otobüs ekledi. 18 metre uzunluğundaki körüklü otobüsleri, 146 yolcu kapasitesi ile Atatürk Bulvarı’ndaki yolcu yoğunluğunu hafifletmek için kullanılacak.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Halit Doğan, araç filosuna katılan yeni araçlarla ilgili olarak, “Araç filomuz artık daha güçlü. Yeni aldığımız 10 körüklü otobüsümüz ile araç filomuzu daha da kuvvetli hale getirdik. Yeni otobüslerimiz bundan sonra Samsun’umuzun yollarını arşınlayacak. 18 metre uzunluğundaki körüklü otobüslerimiz 146 yolcu kapasitesine sahip. Ekspres hatlarında hizmet verecek yeni otobüslerimiz, kent içi ulaşımına da yeni bir soluk kazandıracak” dedi.