Türk-İş’e bağlı Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Samsun Şube Başkanlığı’na Emrah Baylan seçildi.

TES-İŞ Samsun Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu’nda gerçekleşti. Eski başkan Gökay Özdal ve eski mali sekreter Emrah Baylan’ın başkan adayı olarak katıldığı seçimde, Divan Başkanlığını TES-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özil yaptı. Olağanüstü kongrede 151 delege oy kullandı.

Seçimler sonucunda Emrah Balan oyların 84’ünü alarak TES-İŞ Sendikası Samsun Şubesi’nin yeni başkanı seçilirken, eski başkan Gökay Özdal 66 oyda kaldı. Şube Genel Sekreterliğine Ufuk İnan, Mali Sekreterliğe İrfan Kızılyurt, Şube Sekreterliğine Berati Yılmaz ve Şube Eğitim Sekreterliğine ise Murat Öztürk seçildi.

Seçimin ardından mazbatasını alan Başkan Emrah Baylan ve yönetim kurulu üyelerini işçiler sendika binası önünde kurban keserek karşıladı. Başkan Baylan burada yaptığı konuşmasında, "Bize gösterdiğiniz güven nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Bu görevi layıkıyla yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Ben değil, biz olacağız. Sorumluluğumuzu biliyoruz, çok çalışacağız" dedi.

Olağanüstü kongreye Genel Başkan Yardımcıları Eşref Erden, Fatih Tülek, Duran karakoç, eski şube başkanları ve işçiler katıldı.