Tohtamur Yaylasında masalsı kış yürüyüşü Tohtamur Yaylasında masalsı kış yürüyüşü

Samsun’un Terme ilçesinde her yıl sel ve taşkınlara yol açan Terme Çayı, ıslah ediliyor.

Terme ilçe merkezinde DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen “Terme Çayı Islahı Projesi”nde çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında; 600 metre sağ ve sol sahil teğet fore kazık imalatı, derin zemin karıştırma yöntemiyle kesişen kolon yapılması, 1 adet çelik yaya köprüsü, 1 adet araç köprüsü ve 3 adet denize çıkış yapısı imalatları yapılıyor. Dere yatağı 50-60 metreden 80 metreye çıkarılıyor. Yapılacak çalışmayla Terme ilçe merkezinin taşkın kontrolünün sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: iha