Samsun Teknopark firmaları 2022 yılında 7 milyon liralık AR-GE ve 8 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki Samsun Teknopark’ın 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ortaklarının katılımıyla yapıldı. Toplantıda Samsun Teknopark’ın 2023 faaliyetleri, mevcut firma sayısı, bu firmaların sektörel dağılımları ile faaliyet alanları, personel sayısı ve finansal yapısı mercek altına alındı, gelecek vizyonunu içeren planlamaları hakkında istişarede bulunuldu ve yeni yönetim kurulu belirlendi.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “2022 yılında Samsun Teknopark’ta faaliyet gösteren firmalarımız 7 milyon TL AR-GE geliri ile 8 milyon dolar ihracat geliri elde etti. Bu firmalarımız aynı zamanda toplam 137 personele istihdam sağladı. Teknopark’ta 106 mevcut firma var. Geçen sene bu sayı 82 idi. Bunların 57’si kuluçka, 46’sı AR-GE firması konumunda ve 36’sı da akademik firma olarak kuruldu. Firmaların sektörel dağılımına baktığımızda ise yüzde 56’sı bilişim, yüzde 13’ü medikal, yüzde 21’i makine-teçhizat ve yüzde 6’sı tarımdan oluşturuyor. Geri kalan diğer yüzde 6’lük kısım ise farklı alanlarda çalışıyor” dedi.

Konuşmanın ardından toplantıda 2023 yılı faaliyet raporu görüşülürken, akabinde yapılan seçimle de yeni yönetim kurulu belirlendi.