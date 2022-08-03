Samsun’da yüz binlerce ziyaretçinin katılım sağlayacağı en büyük teknoloji festivaline ilişkin hazırlıklar devam ediyor.

Samsun’da yüz binlerce ziyaretçinin katılım sağlayacağı en büyük teknoloji festivaline ilişkin hazırlıklar devam ediyor.

30 Ağustos tarihinde başlayacak ve altı gün sürecek "Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ hazırlıkları çerçevesinde Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ve yetkililer ile birlikte Samsun Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Samsun Lojistik Merkezi ve Samsun Çarşamba Havalimanı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Türkiye’nin farklı şehirleri ve çevre illerden dünyanın en büyük teknoloji festivaline çok yoğun katılım beklendiğini açıklayan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Gelecek olan misafirlerimiz ve Samsunlu vatandaşlarımızın ilgisiyle Samsun Çarşamba Havalimanı yüz binlere ev sahipliği yapacak. Yediden yetmişe tüm kitlelere hitap eden Teknofest Karadeniz için ulaşıma dair tüm başlıkları ele aldık ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Otopark kapasitesi artırılıyor

Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı bağlantı noktaları, alternatif yol güzergahları ve otopark alanlarına yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade eden Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Misafirlerimiz ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan Samsun’da her anlamda keyifli bir festivale şahitlik edecek. Bizlerde fiziksel olanakları en üst seviyeye taşımak için yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Festival için şehrimizin eşsiz zenginliklerini görmek isteyenlere konaklama, ulaşım, yeme-içme ve eğlence gibi ihtiyaçlarına yönelik başta Samsun Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurumlarımız hazırlıklarını sürdürüyor. Yoğun katılıma karşılık verecek şekilde Fuar ve Kongre Merkezi ile Lojistik Merkezinde otopark alanları oluşturuluyor. Aynı zamanda katılımcıların en konforlu şekilde festival alanına ulaşmaları için yol güzergahlarında da çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.