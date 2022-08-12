TEKNOFEST KARADENİZ’e hazır olan Samsun, 32 bin proje müracaatı ile ilk sırada yer aldı.

TEKNOFEST KARADENİZ’e hazır olan Samsun, 32 bin proje müracaatı ile ilk sırada yer aldı.

30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda yapılacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, şehre 100 binlerce insanın gelebileceğini, misafirlerin memnuniyetinin artırılması için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Samsun’un TEKNOFEST’e 32 bin proje ile katıldığı bilgisini veren Dağlı, bilim merkezleri, keşif kampüsleri ve çocuk üniversitesi gibi projelerin 30 Ağustos’a yetişeceğini açıkladı.

“20 binin üzerinde aracın park yapabileceği alanlar oluşturduk”

TEKNOFEST ile ilgili 8 -10 aydır yapılan çalışmaların meyvesini vermeye başladığını ifade eden Vali Dağlı, “Ortaya çıkan hazırlıklarla ilgili yapılar, planlar her türlü organizasyon gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Havalimanımızda içerisinde 180 bin metrekare alan ilave olarak oluşturuldu. Mevcut havalimanının içerisindeki yerlerde olmak üzere çok güzel bir dizayn yapıldı. Trafik, otopark ile ilgili konularımız var. Trafik sürecini iyi yönetmek durumundayız. Bununla ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık. Fuar merkezinin yanında, 19 Mayıs Stadyumu’nun yanında ve Lojistik Merkezi’nin içinde yaklaşık 20 binin üzerinde aracın park yapabileceği alanlar oluşturduk. Havalimanı içerisinde de yeni park alanları yapıldı” dedi.

“Birçok bilim merkez ve yapıların inşaatı TEKNOFEST’e yetişiyor”

TEKNOFEST’in bir defa yapılan ve geçen bir faaliyet türü olmadığına dikkat çeken Vali Dağlı, “Bu manada bizim Kalıcı İzler Komisyonu adı altında bir komisyonumuz var. Kalıcı İzler Komisyonu’nda gençlerimizin, çocuklarımızın özellikle teknoloji ile ilgili konularında sürekli eğitim vermek üzere Deneyap atölyeleri, bilim merkezleri oluşturuldu. Bunlar büyük oranda yapıldı. Birçok ilçemizde yapılan bilim merkezleri 30 Ağustos’ta bitmiş olacak. Yine Büyükşehir Belediyemizce yapılan Çocuk Üniversitesi’nin inşaatı önümüzdeki hafta bitecek. Kalıcı İzler Komisyonu’ndan Samsun’a kalacak olanlar son derece önemlidir. Bizler de gençler ve çocukların yararlanabilecekleri bilim merkezleri ve keşif kampüsleriyle Samsun gibi gençlik şehrinde geleceğin bilim insanlarının yetişeceği ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz. TEKNOFEST KARADENİZ’in ilimize kazandırdığı Vezirköprü Bilim Merkezi, Çarşamba Bilim Merkezi, Samsun Bilim Merkezi, Samsun ve Çarşamba Keşif Kampüsleri ile sosyal donatı alanlarını gençlerimizin yeni buluşma noktaları olarak projelendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Gelen misafirlerin memnuniyetinin artırılması için çalışmalar

Vali Dağlı şöyle devam etti:

“Çok geniş katılımlı bir misafir grubumuz gelecek. Gelen misafirlerimizin memnuiyetini arttırmak için lokantacılar odası, şoförler odası, taksiciler odası gibi kurumlarımızla toplantı yapacağız. Tüm paydaş kurumlarımızla turizmcilerle, TÜRSAB’la, seyahat acentelerimizle hepsiyle toplantı yapıyoruz. Gelen misafirlerimiz 6 gün boyunca belki de havalimanında kalmak istemeyeceklerdir. Gezi rotaları oluşturduk. Barınma ile ilgili paydaş kuruluşlar önceden rezervasyonları yaptırdılar. Biz binin üzerinde misafirhanelerimizin tamamını rezerve ettik. Farklı kamu kuruluşlarından gelenlerin rezervasyonları bizim üzerimizden yapılıyor. Devlet yurtlarımızda 20 binin üzerinde kapasitemiz var. Onları açtık. Buralarda yarışmacılarımız ve diğer illerden gelecek vatandaşlarımız kalacak. Bu manada konaklama alanında çok büyük bir sorun yaşanmaz diye düşünüyorum."

“TEKNOFEST kalıcı izler bırakacak”

Öğrencilerin havalimanına taşınması konusundaki organizasyonun yapıldığını söyleyen Vali Dağlı, “Tabii, bizim ortaokul ve lise seviyesinde 140 binin üzerinde öğrencimiz var. Bizim hedefimiz en az yüzde 50’sinin Çarşamba Havalimanı’na taşınması yönünde organizasyonu biz yapıyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle bu organizasyonu yapıyoruz. Örneğin Vezirköprü’nün bir mahallesindeki bir çocuğumuz gelerek burada uçağa dokunacak. Kalıcı izler dediğimiz aslında bunlardır. Çocuklarımız biliyorsunuz önce yarışmacı oluyor, daha sonra girişimci oluyor, daha sonrada sanayici oluyor” ifadelerini kullandı.

“Proje açısında çok iyi durumdayız”

Bu yıl TEKNOFEST’e katılmak üzere 32 bin projenin Samsun’dan çıktığı açıklayan Dağlı, “2021 yılında bizim Samsun’da 707 tane yarışma projemiz çıkmıştı. Bizim rakam olarak aslında 10 bin gibi bir tahminiz vardı. Şöyle bir güzel gelişme oldu: Samsun’da burada yapılmasının yansımanı ilk yıldan itibaren görmüş olduk. 32 binin üzerinden yarışma projesi Samsun’dan çıktı. Genel Türkiye sayılarına baktığımız zaman bu manada biz çok iyi bir durumdayız. Bunların içinde nitelikli projeler bakımından baktığımızda finale kalan projelerimiz mevcut” açıklamasında bulundu.

“32 bin proje müracaatı ile Samsun Türkiye’de birinci sırada”

Toplantıda sunum gerçekleştiren Samsun Valiliği TEKNOFEST Koordinatörü Ali Şimşek ise şunları söyledi:

“Samsun’da 3 tane bilim merkezi yapımı başlandı ve 30 Ağustos tarihinde teslim edilecek. Keşif kampüslerinin ise inşaatı başlandı, 30 Ağustos tarihinden önce teslim edilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğüz, Ondokuz Mayıs Üniversitemiz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz tarafından proje müracaatları yapıldı. 15 Eylül 2021 tarihi itibariyle başlayan bu proje müracaatları ile Samsun 2021 yılın 707 proje ile Samsun’u temsil etti. Bu yıl 32 bin proje müracaatı ile Samsun Türkiye’de birinci sırada yer aldı. Bu projelerden 4 bin 700’ü ön eleme değerlendire raporunu geçerek yarı finale kaldı. Bunlardan 551 projemiz yarı finalde yarıştı. Şuan itibarıyla açıklamayan 4 kategoride yarışma var. Buna rağmen Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 93 projemiz finalde yarışıyor. Hem Samsun hem de Ondokuz Mayıs Üniversitemiz tarafından 37 takımımız şuanda finaldelerdir. Bugün itibarıyla kesinleşen finalde yarışan 130 takımımız var. 4 tane şuan yarışma sonucu açıklanmadı. 130 -135 proje gençlerimiz Samsun’u finallerde temsil edecek. TEKNOFEST bu sene 39 farklı kategoride 97 yarışma gerçekleştiriyor.”

Toplantı basın mensuplarının sorularının cevaplanması ile son buldu. Toplantıya, ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal katıldı.