Samsun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yapılan konuşmalarda tarımda ’kahverengi kokarca’ ve ’domuz’ tehdidine dikkat çekildi.

Samsun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Havza ilçesinde gerçekleştirildi. Havza Ziraat Odası ev sahipliğinde Samsun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya’nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda bölge çiftçilerinin sorunları görüşüldü ve çözüm yolları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kokarca ve domuz tehdidi

Samsun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Aslan Kaya, gerçekleştirilen toplantının çiftçilerin sorunlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşmada adına önemli olduğunu ifade ederek, “Burada tespit edeceğimiz konular ve çözüm önerilerimi bir üst kurul ve ilgili makamlara ileteceğiz. Bölgemizde özellikle Çarşamba, Salıpazarı, Terme ilçelerimizde kokarca tehdidi, iç bölgelerde ise domuzlardan kaynaklı rekolte kayıpları yaşanmakta. Bu sıkıntılar ve kayıplar üreticilerimiz üretim yapmaktan vazgeçiriyor. Kurulumuzdan çıkak rapor ziraat odaları genel merkezi ve milletvekillerimize iletilecek” dedi.

Kuraklık ve yaban domuzu zararı

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ise “Çiftçilerimizin sorunlarının üst makamlara ulaşması adına bu tür toplantıları aksatmadan gerçekleştirmekteyiz. Üreten ve kendi kendine yeten bir ülke olabilmek için üretici ve çiftçilerimize sahip çıkılması gerekiyor. Bölgemizde kuraklık ürünlerde rekolteyi olumsuz etkiledi. Yine yabani domuzların ekili alanlara vermiş olduğu zararlarda oldukça fazla. Bu durum çiftçinin üretimini etkiliyor. Bir çok çiftimiz yabani hayvan zararlarından dolayı üretimden vazgeçmeyi düşünür hale geldi” diye konuştu.

Toplantı sonrası alınan tavsiye kararlarının üst kurullara sunulmak üzere raporlaştırıldı.

Toplantıya ilçelerin ziraat oda başkanları katıldı.