SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde gittiği müsabakaları zevkle ve güvenli bir şekilde izlemesinin kendilerinin en önemli önceliklerinden bir tanesi olduğunu, yeni sezonun sporun ruhuna yaraşır bir şekilde tamamlanması için ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini söyledi.

2023-2024 sezonunda Samsun’da yapılacak olan her türlü sportif müsabakanın sağlıklı bir şekilde güvenli ve uluslararası kurallara uygun olarak yapılması için alınacak güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü “İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı” Vali Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, ilgili kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Samsun’da yapılacak tüm sportif faaliyetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirler ile ilde bulunan spor tesislerinin eksikliklerinin tespit edilip acil olanların hemen giderilmesi, diğer eksikliklerin de çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılmasıyla ilgili konuların görüşülüp karara bağlandığı toplantıda Vali Dağlı, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde gittiği müsabakaları zevkle ve güvenli bir şekilde izlemesinin kendilerinin en önemli önceliklerinden bir tanesi olduğunu, yeni sezonun sporun ruhuna yaraşır bir şekilde tamamlanması için ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Toplantıda geçen sezon oynamış olduğu futbolu şampiyonlukla taçlandırarak Süper Lig’e yükselen şehrin en önemli markalarından Samsunspor ile play-off mücadelelerinde göstermiş olduğu başarı ile Basketbol Süper Ligi’ne adını yazdıran Samsunspor Basketbol takımı ve takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarı bir kez daha tebrik ederek, bu sezonda taraftarın son derece centilmen bir şekilde tribünleri doldurarak takımları desteklemesi ve konuk takım misafirlerini her zaman olduğu gibi kendilerine yakışır şekilde ağırlaması gerektiğine vurgu yapan Vali Dağlı, “Spor, toplumu barışçıl ve kardeşçe bir arada tutan etkin bir role sahiptir. Sahaları, statları, salonları ve tribünleri şiddetten ve her türlü nefret söyleminden arındırmak gerekir. Nitekim ülkemizin büyük afetler yaşadığı ve toplum olarak her zamankinden daha çok kardeşliğe, birliğe ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz böyle dönemlerde daha fazla birbirimize kenetlenmeliyiz. Bu vesileyle kuruluş ve kurtuluş mücadelesi kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü armasında gururla taşıyan ve şehrimizi süper liglerde temsil edecek olan başta Samsunsporumuz ve Samsun Basketbol takımımız olmak üzere farklı branşlardaki tüm takım ve sporculara başarılar dilerim. İlimizde oynanacak her türlü müsabakanın birlik, beraberlik içinde geçmesi, sevgi ve dostluklara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.