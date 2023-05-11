Samsun’da bir hemşireye ait olan 2,3 metre uzunluğu ve mini tasarımı bulunan elektrikli araç dikkat çekiyor.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nde hemşire olarak çalışan 44 yaşındaki Nurgül Yanak, engeli dolayısıyla elektrikli mini bir araç satın aldı. Satın aldığı aracın 2,3 metre uzunluğunda olması, diğer araçların yanında oldukça minik durması ise dikkat çekiyor. Aracını görenlerin sürekli fotoğraf çektirdiği belirten Nurgül Yanak, aynı zamanda aracın çevreye de kirli hava vermediğini söyledi.

"Görenler sürekli aracın en fazla kaç hızda gittiğini soruyorlar"

Engellilik durumundan dolayı gittiği yerlerde arabasını yakın yerlere çekmesi gerektiğini belirten Yanak, "Bunu yapmak büyük araçla zor oluyordu. Ben de daha önce 3 tekerlekli motosiklet vardı ancak kışın kullanamıyordum. Eşimle birlikte kışında kullanabileceğim yine motor gibi bir şey bakıyorduk. Eşim bana bunu gösterdi ve nasip oldu aldık. Çok güzel, şehir içerisinde kullanımı çok rahat. Araç çok fazla rehavet gördü. Çiftlik caddemize girdiğimde herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Sağlık Müdürlüğünde çalışıyorum ve bahçeye koyduğumda herkes fotoğraf çektiriyor. Aracın görüntüsü çok güzel. Yokuş kalkış sisteminin olması çok güzel. Kışın araçlarda camlar buhar yapabiliyor ve o yüzden klimanın sıcak-soğuk ayarlanabiliyor olması çok güzel oluyor. Görenler sürekli aracın en fazla kaç hızda gittiğini soruyorlar. Yokuş çıkabiliyor mu diye soruyorlar. Çünkü bu yeni bir araç olduğu için ve bende ilk sahiplerinden biri olduğum için bazı şeyleri benimle birlikte öğrenmiş oluyoruz. Elektrikli olması çevre sağlığı açısından da güzel bir şey. Çevreye kirli hava vermiyor. Trafik için seri bir araç diyebilirim. Ağırlık için belirli bir kilosu var. Şoför koltuğunun arkasında 2 kişilik diyebileceğimiz bir yer var ama 1 önde 1 arkada toplam 2 kişi olunca araç daha seri oluyor" dedi.