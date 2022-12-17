Samsun Serbest Bölgesi’nin(SASBAŞ) ticaret hacmi her geçen yıl artarak büyüyor. Bünyesinde kayıtlı 25 adet ruhsatlı firma bulunan serbest bölgenin 2017 yılında 81 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2022 yılının sonunda 389 milyar dolara ulaştı.

Samsun Serbest Bölgesi’nin(SASBAŞ) ticaret hacmi her geçen yıl artarak büyüyor. Bünyesinde kayıtlı 25 adet ruhsatlı firma bulunan serbest bölgenin 2017 yılında 81 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2022 yılının sonunda 389 milyar dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığı’ndan alım/satım ve üretim konusunda faaliyet ruhsatı alan firmalar ile depo kullanma belgesi sahibi kullanıcılar tarafından buğday, kepek, küspe, mısır ve soya fasulyesi ticareti yapılan SASBAŞ’ta yerli sanayicini ihtiyaç duyduğu hammadde ve ara mallar buradan kolaylıkla temin ediliyor.

Serbest bölgede üretim yapan kullanıcılar ağaç masif panel, tıbbi malzeme, ilaç dolumu ve ilaç ampulü üretimi gerçekleştiriyor. Son zamanlarda çeşitli alanlarda yazılım üreten firmaların bölgeye ilgisi artması sonucunda üretim ruhsatı alan 4 yazılım firması faaliyet gösteriyor. Üretim konusunda faaliyet ruhsatı alan 4 yatırımcı ve 7 adet kiracı kullanıcı firma tamamı fabrikalarını tamamlayarak ticari faaliyetlerine başladı.

Bölgede bulunan kullanıcılar ve toplam ticaret hacmi

Serbest bölgede 12 adet alım-satım konusunda kiracı kullanıcı, 10 adet üretim konusunda faaliyet gösteren yatırımcı kullanıcı, 1 adet depolama, 1 adet kiralama ve 1 adet de işletme ruhsatlı olmak üzere toplam 25 adet ruhsatlı firma bulunuyor. Ayrıca bölgedeki kapalı depolar ile açık stok sahası değişik sayı ve zamanda depo kullanma belgesi sahibi firmalar ve açık alan ruhsatı sahibi firmalar tarafından kullanılıyor. Bölgenin son 6 senelik ticaret hacmi rakamları ise 2017 yılında 81 milyar 828 milyon dolar, 2018 yılı 141 milyar 204 milyon dolar, 2019 yılı 108 milyar 244 milyon dolar, 2020 yılı 159 milyar 315 milyon dolar, 2021 yılı 173 milyar 38 milyon dolar, 2022 yılı 388 milyar 808 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2022 Kasım ayı sonu itibarıyla bölgedeki istihdam sayısı 388 oldu.

"Samsun Karadeniz Bölgesi’nin en güçlü sanayi ve ticaret merkezi"

Samsun Serbest Bölgesi faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun sahip olduğu limanları, havaalanı, demiryolu ve karayolu bağlantıları ile bölgenin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Samsun’da katma değerli üretim ve ihracat çeşitliliği konularında yoğun çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 389 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan Samsun Serbest Bölgesi ilimizin ekonomisine, ihracatına, üretimine ve istihdamına önemli katkılar sunuyor. Büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, gelişmiş iş kültürü ve pazarlara kolay ulaşım imkânı ile riski az, güveni yüksek bir cazibe merkezi haline gelen Samsun Karadeniz Bölgesi’nin en güçlü sanayi ve ticaret merkezidir. Samsun’un her noktasında üretime ve istihdama katkı sunan tüm firmalara olduğu gibi Samsun Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaları da gereken her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz" dedi.