Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Samsun Şehir Hastanesi inşaatımızın tamamlanma oranı yüzde 98,5’a ulaştı. Bu rakam fiziki sürecin tamamlanıp, yapısal çalışmalarda da artık son aşamaya geldiğimizi bize gösteriyor" dedi.

Samsun Şehir Hastanesi inşaatının son durumu ve planlanan çalışmaların değerlendirildiği toplantı Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, ilgili birim sorumluları ve firma yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. İnşaatın son durumunun ve açılış öncesi süreçte atılması gereken son adımların masaya yatırıldığı toplantı sonrası, hastanenin tıbbi ve teknik bölümlerinde incelemelerde bulunuldu.

Toplantı, yapılan değerlendirmeler ve açılış süreci öncesi atılacak son adımlar hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Sağlık Müdürlüğümüzün yöneticileri, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yöneticileri, ilgili birim sorumlularımızın ve firma yetkililerimizle bir araya gelerek inşaatın son aşamasını değerlendirdik ve açılış sürecine dair planlama çalışmalarımızı görüştük. Sağlık Müdürlüğü ve hastane teknik ekiplerimiz firma ekipleriyle birlikte zaten bir süredir fiziki alan düzenlemelerinin detaylarıyla ilgili ortak çalışma yürütüyorlar. 10 günde bir tekrarlanacak süreç değerlendirme toplantıları ilerlememizde bize yol gösterecek. Firma yetkilileriyle yaptığımız görüşmede Kasım ayı sonunda acil servis, poliklinik, ameliyathane, yoğun bakım ve klinik gibi hastanenin işleyişi adına önemli kısımların tüm kontrolleri tamamlanarak teslim edileceği bilgisi aldık. Aralık ayı sonunda ise bina işleyişiyle ilgili tüm teknik sistemler tamamlanarak ekiplerimizin son kontrolüne hazır hale gelecek. Bu sürecin ardında biten ve hizmete hazır tüm yapının son sistem kontrolleri Ocak ayı itibariyle yapılmaya başlayacak. Tıbbi malzeme ve mefruşat süreçlerimiz zaten hali hazırda sürüyor. Tüm bu çalışmalar sonunda, test süreçlerinde herhangi bir uzama olmazsa, yeni hastane ekipmanlarının kurulumu ve Eğitim Araştırma Hastanemizden yeni binamıza gelecek bölümlerin taşınma, yerleşme işlemleriyle birlikte hedefimiz 2025 yılının ilk yarısında hizmete açılma önerisiyle Sağlık Bakanlığımıza son raporu sunmak olacak. Uzun ve zor bir yolculuğun son ve keyifli adımlarını hep birlikte atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ’En büyük hayalim’ dediği şehir hastanelerimizden biri olan Samsun Şehir Hastanemizi halkımızın hizmetine sunmak hepimiz için büyük onur ve gurur olacak" diye konuştu.