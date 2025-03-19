SAMSUN (İHA) – Samsun Şehir Hastanesi’nin açılış süreci için geri sayım başladı. Bu kapsamda firma tarafından Sağlık Bakanlığı’na ’geçici kabul’ başvurusu yapıldı.

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Samsun’un ve bölgenin sağlıktaki yıldızı olacak Samsun Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, firma yetkilileri ve Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi idarecileriyle son durum değerlendirme toplantısı yapan Müdür Uras, hastanenin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Geri sayım başladı"

Samsun Şehir Hastanesi binasının fiziki anlamda yüzde 100’e yakın bir oranda hazır olduğunu ifade eden Mustafa Uras, "Samsunlulara, Şehir Hastanemizin açılış süreci için geri sayımın başladığını ve firma tarafından Sağlık Bakanlığımıza 28 Şubat tarihinde geçici kabul başvurusu yapıldığını müjdelemek istiyorum. Haftaya Sağlık Bakanlığımızdan ön geçici kabul heyeti gelecek, ilk incelemelerini yaparak geçici kabul değerlendirme raporlarını hazırlayacaklar. Ortaya çıkan muhtemel proje eksiklerinin tespiti ve firma tarafından bu eksiklerin giderilmesiyle de geçici kabul sürecimiz sona erecek ve bina artık Sağlık Bakanlığımıza teslim edilmiş olacak. Biz de bu süreç çerçevesinde işlemlerimizi tamamlayıp mayıs ayı içerisinde hastaneye yerleşme çalışmamızı başlatmayı hedefliyoruz. Gerekli tıbbi malzeme alımları tamamlandı. Mefruşat malzemelerinin alım süreçleri son safhada. Tıbbi cihaz ve ekipmanların büyük bir kısmı alındı ve Samsun Büyükşehir Belediyemize ait depolara yerleştirildi. Montaj ve taşınma için hazır bekliyorlar. Bu anlamda da bir zaman kaybımız olmayacak" dedi.

"Validasyon testlerimizi de tamamlayarak hastanemizi açmayı planlıyoruz"

Hastanenin açılışı için son işlemlerin yapıldığını da belirten Uras, "An itibarıyla hastane inşaatımızda ise şu durumdayız: Servis, acil, yoğun bakım, laboratuvarlar, ameliyathane gibi tüm önemli tıbbi bölümlerde imalatlar tamamlandı. Su tesisat testleri yapıldı, asansör testleri sürüyor, kazan dairesi testleri başladı, ameliyathane sızdırmazlık testlerimiz başladı. Birçok farklı alanda ilgili firma tarafından ön kontrol testleri sürdürülüyor. Trafo, jeneratör, çamaşırhane mutfak gibi bölümlerimiz hizmete hazır vaziyette bekliyor. Tüm fiziki alan çalışmaları, geçici kabul süreciyle birlikte 1-1,5 ay gibi bir süre içinde bittiğinde inşallah son işlem olan validasyon testlerimizi de tamamlayarak hastanemizi açmayı planlıyoruz" diye konuştu.