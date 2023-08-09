Samsun Şehir Hastanesi’nin kaba inşaatı tamamlanırken, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 73’e ulaştı. Hastanenin, 2024 yılının başlarında hizmete girmesi hedefleniyor.

Samsun Şehir Hastanesi inşaatını ziyaret eden Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr.H. Yalçın Büyükkarabacak, Başkan Yardımcıları Uzm.Dr. Bekir Şahin, Murat Yılmaz ve yüklenici firma yetkililerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, firma yetkililerinden kaba inşaatı yüzde 100 oranında tamamlanan ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 73’e ulaşan Samsun Şehir Hastanesi’nin son durumu hakkında bilgi alan Sağlık Müdürü Oruç, hastanenin ön kabul sürecinin kasım ayı itibariyle başlayacağını, ocak ayı itibariyle de tıbbi malzemelerin ve tefrişatın hastaneye yerleştirme işlemlerinde ilk adımların atılacağını ifade etti.

2024 yılının ilk aylarında hizmete girecek

Dış cephe giydirme çalışmalarının büyük kısmının tamamlandığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılarak güneş enerjisi panelleriyle bina elektriğinin bir bölümünün karşılanacağı, 305 bin metre kare kapalı alanıyla Samsun’a ve Karadeniz Bölgesi’ne hizmet verecek bin 103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi’nin 2024 yılı ilk aylarında hizmete girmesi planlanıyor.