Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, 2024’te toplam 572 hekimin şehre atandığını açıklayarak, "Yeni göreve başlayan hekimlerimizle, 2025 yılında Samsun’umuza daha nitelikli ve güçlü sağlık hizmet sunmak için hazırız" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Samsun’a 6 uzman ve 4 pratisyen hekim kadrosu tahsis edildi.

Konu hakkında yazılı açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü’nce, “Yeni atanan bu 10 hekimimizle birlikte 2024 yılı içinde ilimize ataması yapılan uzman ve pratisyen hekim sayımız 572’ye ulaşmıştır. Şehrimizin hekim kadrosunun güçlenmesine desteğinden dolayı Sağlık Bakanlığımıza teşekkür eder; Samsun Eğitim ve Araştırma, Çarşamba, Havza, Salıpazarı Devlet Hastanelerimiz ve 19 Mayıs Toplum Sağlığı Merkezimizde göreve başlayacak olan 10 yeni hekimimize görevlerinde başarılar dileriz" denildi.