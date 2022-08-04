Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, 1-31 Temmuz tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda 98 ateşli silah ve 327 kesici alet ele geçirdi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, 1-31 Temmuz tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda 98 ateşli silah ve 327 kesici alet ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun halkının huzur ve güvenliği kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2022 yılı Temmuz Ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda birçok suç ve suç unsurunu ele geçirdi.

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda 1-31 Temmuz tarihleri arasında toplam 260 bin 232 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam bin 447 aranan şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalar hakkında ayrıca şu bilgiler verildi:

“123 bin 758 araç kontrol edilerek 25 bin 354 araç ve sürücüsüne işlem yapılmış olup eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere bin 280 kişiye trafik eğitimi verilmiştir. Ayrıca 65 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet kurusıkı tabanca -20 adet av tüfeği, 7 adet şarjör- 478 adet çeşitli çaplarda fişek, 327 adet kesici alet, 2.543,431 adet sentetik ecza (gerica-lyrca hap) – 1.002,86 gr. esrar, 1.553,22 gr metamfetamin – 770,56 gr. sentetik kannabinoid (bonzai), 209 adet ecstasy hap - 170 kök keneviri- 4,63 gr. kokain, 388 bin 400 dal boş makaron,- 108 bin 620 dal dolu makaron, 10 lt. etil alkol- 5 adet içki aroması, 142 kg kaçak tütün- 76,1 kg açık tütün- 1359 paket sigara, 453 adet TAPDK bandrolü- 935 adet cinsel içerikli ürün, 3 adet sigara sarma makinesi- 1adet jenaratör- 6 adet matkap ve 1 adet tütün kurutma makinesi ele geçirilmiştir.”