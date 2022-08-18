Samsun plajlarından günde 8 ton atık malzeme toplanıyor.

Samsun plajlarından günde 8 ton atık malzeme toplanıyor.

Karadeniz’in merkezi Samsun’da çevreye önem veren Büyükşehir Belediyesi, temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şehrin ana bulvarları, caddeleri, sahilleri ve mavi bayraklı plajlarında atık toplayan daire başkanlığı ekipleri, otobüs durakları, trafik tabelaları ve dubaları da 3 aylık periyodlarla temizleyerek, bakım onarımdan geçiriyor. Hava karardığında başlayan temizlik çalışması günün ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Ekipler, gece boyunca tüm ulaşım aksındaki ahşap, metal ve cam gibi birbirinden farklı özelliklere sahip 20 otobüs durağını, son teknolojiye sahip deterjanlı mobil sıcak su araçlarıyla yıkayarak camlarını siliyor. Bunun dışında görsel kirlilik oluşturan ve izinsiz konulan afişleri de kaldırıyor.

Günde 8 ton atık toplanıyor

Mesai saatleri içinde ise 900 trafik levhası ile dubaları yıkayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, yol kenarlarını, yeşil alanları ve sahilleri de araçlarla süpürüyor. Aylık iş programı dahilinde plaj ve kumsallara da ayrı önem veren belediye çalışanları, Engiz, Geyikkoşan Costal, Miliç ve Adnan Menderes Bulvarı sahillerini kum eleme ve traktörlü tırmık araçlarıyla atıklar ve taşlardan arındırıyor. Günlük 80 bin metrekarelik alanda tırmık, 50 bin metrekarelik alanda ise kum eleme yapılan çalışmada 8 ton atık malzeme toplanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Terme-Miliç sahilinden Yakakent ilçesine kadar uzanan Türkiye’nin en uzun sahillerinden birine sahip olan kentte 13’ü mavi bayraklı olmak üzere çok sayıda plajı, sahili, kumsalı, yol, park ve otobüs duraklarını temiz tutmak için büyük çaba harcıyor.

“Hassasiyet bekliyoruz”

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı iş birliği ile yürüttüğü ortak çalışmada plaj ve kumsallardan en çok plastik şişe, cam, izmarit ve organik atık topladıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Dünyanın en güzel şehirlerinden birisinde yaşıyoruz. Yaradan bizlere, denizi, ormanı, yaylaları bahşetmiş. Dolayısıyla adeta 4 mevsim turizme sahibiz. Bu potansiyel, büyük bir velinimettir. Çevre, bizlere miras değil, emanettir. Daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir çevre için bu emaneti, temiz tutarak korumak, kollamak, gelecek nesillerimize aktarmak zorundayız. Sahillerimizi, kumsallarımızı, plajlarımızı, parklarımızı ve otobüs duraklarımızı temiz tutmak için büyük mücadele veriyoruz. Başlattığımız yaz dönemi temizlik çalışması çerçevesinde 60 kişilik ekibimizle her gün atık topluyoruz. Kumsallarımızı tırmıklı traktörlerle tarayarak günde 8 ton atık topluyoruz. Gece vardiyasına kalan personelimiz, sabaha kadar caddeleri, bulvarları, sahilleri süpürüp, durakları yıkıyor. Halkımızdan çevrenin temiz tutulması konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz” dedi.