SAMSUN (İHA) – Samsun’da bin 900 kişinin katılımıyla orman ve mesire alanlarından yaklaşık 3,5 ton atık toplanarak, doğaya karışmasının önüne geçildi.

İl Mahalli Çevre Kurulu’nda alınan 2025 yılı ‘çevre’ temalı kararlar doğrultusunda ilgili kurumların ana yürütücülüğünde ve paydaşlığında çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nce hayata geçirilen Mesire Yerleri ve Orman Alanlarının Kirliliği Projesi ile 389 bin 470 hektar orman alanı ve 23 adet mesire yeri (orman parkı) bulunan Samsun’da toplumun her kesiminde çevre duyarlılığını artırarak, ormanların ve mesire yerlerinin atıklardan korunması hedefleniyor. Proje kapsamında seminerler ve eğitim programları, bilinçlendirme kampanyaları, atık toplama etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri gibi çeşitli faaliyetler planlandı.

Yürütülen faaliyetlerde ormanların korunması konusunda toplumda bilinç oluşturmak amacıyla farklı kitlelere yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Proje paydaşlarıyla birlikte vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlarda atık toplama faaliyetleri gerçekleştirildi.

“Orman ve mesire alanlarından 3,5 ton atık toplandı”

Samsun Valiliği’nden konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“6831 sayılı Orman Kanunu’na göre ormanlara her türlü atık veya çöp dökmek yasaklanmış olup koruma kontrol faaliyetlerine devam edilmektedir. Orman Parkları Yönetmeliği’ne göre orman parklarının (mesire yerleri) sözleşmede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığı düzenli olarak denetlenmektedir. Proje kapsamında 2 bin 520 faydalanıcıya ulaşılarak çevrenin temiz tutulması ve ormanlara çöp atılmaması konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Bin 900 kişi tarafından yaklaşık 3,5 ton atık toplanmıştır.”