Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, açtığı yıl sonu sergisinde el emeğiyle yapılan yaklaşık 100’den fazla ürünü sanatseverlerle buluşturdu. Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, "Şu anda burada 10 ayrı atölyenin yapmış olduğu 100’den fazla model var. Tasarımları tamamen kendimize aittir. Yaklaşık şu an bin 265 ürünümüz tescillidir" dedi.

Seramikten kenevir elbiselere kadar Samsun Olgunlaşma Enstitüsü’nün 10 farklı atölyesinde üretilen ürünler yılsonu sergisinde görücüye çıktı. İnsanların yoğun ilgi gösterdiği sergide el emeği ürünler ilgi gördü. Serginin açılışı, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar’ın da katılımıyla yapıldı.

"Seramik, cam ve çini alanında çok şık ürünlerimiz var"

Sergi hakkında bilgi veren Müdür Arzu Yıldırım, "Olgunlaşma Enstitüsü olarak yıl sonu sergimizi açtık. Bu dönem içerisinde yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de bu tarz etkinlikler düzenlemek oldu. Sergimizde atölyelerimizin yaptığı çok güzel ürünler var. Şu anda enstitümüzde 18 adet atölyemiz mevcut ve bu atölyelerimizde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Özellikle seramik, cam ve çini alanında çok şık ürünlerimiz var. Çok güzel el sanatları ürünlerimiz var. Kenevir alanında yaptığımız çok şık çantalarımız, çiçeklerimiz var. Bunların boyamalarını da kendimiz yapıyoruz. Şu anda burada 10 ayrı atölyenin yapmış olduğu 100’den fazla model mevcut. Tasarımları tamamen kendimize ait. Yaklaşık şu an bin 265 ürünümüz tescillidir" diye konuştu.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü’nde düzenlenen sergi 21 Aralık’a kadar açık kalacak.